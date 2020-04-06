ضبط محل تنجيد سيارات برأس الخيمة يبيع كمامات طبية

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بحق المنشآت ومنافذ البيع عن مصادرة 2598 كمامة غير مطابقة للمواصفات، تم ضبطها في عدد من البقالات ومحال السوبر ماركت فضلاً عن محال لتنجيد السيارات التي قامت باستغلال الأوضاع الراهن بتصنيع تلك الكمامات بطريقة غير صحية.

وأكدت الدائرة مواصلة توجيه مفتشيها إلى رصد تطبيق المنشآت للتدابير الاحترازية التي أصدرتها مؤخراً لتنظيم إجراءات العمل والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة إن نشاط بيع الكمامات يقتصر على الصيدليات فقط، وذلك من باب المحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان أن تكون مصنعة من الجهات المختصة، مشدداً على ضرورة أن تتجه الصيدليات إلى تقديم فواتير شراء الكمامات من المزود/ الموزع للتحقق من صحة الأسعار المباعة للأفراد.

وأكد أنه استكمالاً لجهود اقتصادية رأس الخيمة الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وجهت الدائرة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في الإمارة بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى للزبائن، واستقبال في مقر الصالون متلقي الخدمة فقط، بمعنى عدم ترك أي زبون في وضعية الانتظار لحين بدء الخدمة، وعليه يكون موعد الحصول على الخدمة مسبقاً عبر الهاتف أو وسيلة إلكترونية أخرى.

وشدد بضرورة تعقيم الصالونات الرجالية والنسائية بصورة دورية والمعدات والأدوات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة جميع العاملين بها والزبائن، مع أهمية توثيق عمليات التعقيم، مؤكداً أن الدائرة ستقوم بحملات تفتيشية من قبل إدارة الرقابة والحماية التجارية لمتابعة التزام كافة الصالونات بهذا التعميم، وستتخذ الدائرة إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة.