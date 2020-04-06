إلزام حالات اشتباه «كورونا» بالحجر المنزلي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدرت الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية، إقراراً وتعهداً للأفراد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19» بالالتزام بالبقاء بالسكن حتى ظهور نتيجة الفحوصات المخبرية، واتباع جميع الإرشادات التي أعطيت له من قبل الجهات المختصة، ويقر الموقع على التعهد، بانه تم إبلاغه بالإجراءات الصحية والنصائح الطبية الواجب اتباعها، وأنه أدرك المخاطر التي من الممكن أن تلحق بالمجتمع في حال عدم الالتزام.

وينص التعهد الذي جاء باللغتين العربية والانجليزية، أنه حرصاً على الصحة العامة وتجنب المساءلة القانونية وفق القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن الأمراض السارية، يجب «التعهد بالبقاء بالسكن أو في غرفتي في سكن العمال والالتزام بعدم مخالطة الآخرين واتباع تعليمات منع انتشار العدوى حتى يتم إبلاغي بنتيجة الفحص المخبري والإجراءات المترتبة عليها».

ويتضمن الإقرار، بيانات متكاملة عن الشخص الموقع على التعهد، ابتداء من اسم الشخص ورقم هاتفه وانتهاء برقم أحد الأقارب أو الكفيل، مع التوقيع على الإقرار.

وأكد دليل الإرشادات الوطنية للتدابير العلاجية لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيدـ 19»، على أنه عند الشعور بأي من الأعراض الآتية: حمى وآلام في الجسم وصداع وسعال وألم في الحلق أو ضيق في التنفس، خلال فترة العزل المنزلي، يرجى الاتصال بأحد هذه الأرقام لتقديم النصيحة اللازمة، وهي: 8001717: مركز العمليات دائرة الصحة في أبوظبي، و 80011111: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، و 800342 هيئة الصحة دبي.

وأشار دليل الإرشادات الوطنية إلى أنه في حال طلب من الشخص الحضور لأي مستشفى أو طوارئ، يرجى غسل اليدين بالصابون ووضع كمامة الوجه قبل مغادرة المنزل.

وحث الدليل، على عدم التردد في الاتصال بالسلطات الصحية للاستفسار عن أي سؤال متعلق بفيروس كورونا سواء خاص بك أو بأحد أفراد أسرتك، وإذا كان الشخص يعتقد أنه قد أصبح حالة طارئة، عليه الاتصال بخدمات الإسعاف مباشرة.

وأكدت الجهات الصحية الحكومية، أن تعهد حالات الاشتباه بهذه التدابير هو جزء من نظام مراقبة مكافحة الأمراض المعدية، وتطبيق كل ما يتعلق بالأمراض السارية، حيث سينطبق عليها إجراءات الفحوصات المخبرية والإبلاغ عن الإصابة والبيانات الواجب ذكرها في نموذج الإبلاغ، مشيرة إلى أن التزام حالات الاشتباه بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية، يعززان حماية المجتمع من الانعكاسات السلبية للمرض على المستوى الاجتماعي باعتبار أن السلامة الصحية هي من الشروط الضرورية التي بتوفرها يصبح الإنسان قادراً على العمل والعطاء وممارسة مختلف الأنشطة في مختلف أوجه ومجالات الحياة.

إجراءات صيدلانية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن 8 إجراءات يجب على المنشآت الصيدلانية الأخذ بها للتصدي لعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19»، مشيرة إلى أن قرارها يأتي في إطار حرصها على ضمان مصلحة المرضى وسلامة العاملين في المجال الصحي ولحماية الصحة العامة في المجتمع، وخاصة مع ظروف انتشار عدوى فيروس «كورونا» المستجد في الوقت الراهن.

وأكدت الوزارة في التعميم الذي أصدرته إلى مدراء المناطق الطبية والمستشفيات والصيدليات الخاصة والحكومية والأطباء والصيادلة المرخصين بالمستشفيات، على ضرورة الالتزام بهذا الإجراءات، وهي: التزام جميع العاملين في الصيدلية بارتداء مستلزمات ومعدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الكمامات والقفازات وغيرها.

وتوفير مطهرات اليدين عند مدخل الصيدلية وإلزام المتعاملين باستخدامها قبل الدخول إلى الصيدلية، وعدم السماح للمتعاملين بلمس المنتجات المعروضة في الصيدلية، وإبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بين المتعاملين داخل الصيدلية، وكذلك الحفاظ على مسافة متر ونصف بين العاملين في الصيدلية والمتعاملين.

كما تتضمن الإجراءات الوقائية، العمل قدر الإمكان على توفير خدمة التوصيل إلى المنازل، مع مراعاة الشروط والضوابط الخاصة بنقل المنتجات الطبية والحفاظ على سلامتها وجودتها، فضلاً عن ضمان التهوية الجيدة وزيادة وتيرة تكرار تنظيف وتعقيم الصيدلية، بالإضافة إلى طباعة الإرشادات الواردة في هذا التعميم، ووضعها على لافتة في مدخل الصيدلية.

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المستشفيات الخاصة

وأعلنت هيئة الصحة في دبي، عن فتح مجال فحص فيروس «كورونا» للمصابين في مختبرات المستشفيات الخاصة المرخصة من قبل الهيئة، محددة 4 شروط يجب على المنشآت الصحية والعاملين الصحيين الالتزام بها. وتتضمن التبليغ من خلال موقع «حصانة» الإلكتروني، والالتزام بالتبليغ بأسرع وقت ممكن، مع إدخال بيانات صحيحة، بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات والقوانين واللوائح المعنية بخصوصية المرضى.

وطلبت الهيئة، في تعميم أرسلته، إلى جميع المستشفيات الخاصة المرخصة من الهيئة في دبي، تعبئة الملف المرفق وإرساله إلى البريد الإلكتروني بأسرع وقت ممكن ليتسنى تفعيل المستخدم. وأكدت الهيئة، أن هذا القرار يأتي لالتزام قطاع التنظيم الصحي بتحديث شركائه وتوسيع دورهم في التعامل مع مستجدات فيروس «كورونا» المستجد.

1000 تحليل مجاناً في دبي

بادرت مجموعة بالحصا، ومعهد الإمارات للسياقة، بمشاركة مستشفى الإمارات التخصصي، ومدينة دبي الطبية، بالتبرع بنظام طبي كامل، وجهاز اختبار، لإجراء اختبارات فحص فيروس كورونا المستجد، بالمجان، لألف شخص من المواطنين والمقيمين.

وأعلن مستشفى الإمارات التخصصي في مدينة دبي الطبية، عن المبادرة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن الفحوص ستتم لعامة الناس.

وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بالحصا، إن المبادرة جاءت تماشياً مع الجهود المبذولة على مستوى الدولة، في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولدعم قطاع الرعاية الصحية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة.

وسيتم إجراء الفحوصات للمواطنين والمقيمين في مستشفى الإمارات التخصصي بدبي، ضمن المبادرة المجتمعية لدعم الجهود الحكومية المبذولة للتصدي والحد من انتشار الفيروس.

وقال علاء عطاري، الرئيس التنفيذي والإداري لمستشفى الإمارات التخصصي: «إنها بالفعل لفتة تقديرية وإنسانية من مجموعة بالحصا، بالنيابة عن إدارة المستشفى لدينا والفريق الطبي وموظفي الدعم، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لتلقي هذه المعدات، التي ستقدم المزيد من المساعدة في توفير الرعاية الطبية المطلوبة لمكافحة انتشار هذا الوباء الحالي، سنبذل قصارى جهدنا كفريق يتماشى مع توجيهات السلطات، لتقديم خبرتنا ورعايتنا للمجتمع والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة».

ووجهت الجهات المشاركة في المبادرة، خالص الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وسلطة مدينة دبي الطبية، وجميع أفراد الكادر الطبي، وأعضاء فريق الدعم، وكل من ساهم في محاربة هذا الوباء والسيطرة عليه.