تجهيز مركز فحص «كوفيدـ19» في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) ينتهي خلال الفترة القريبة العمل على إنشاء مركز المسح الطبي لفحص فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19 في رأس الخيمة. وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ومحاصرة الفيروس والقضاء عليه من خلال الخدمات الطبية والكشف عن المصابين والمخالطين للمصابين بفيروس كورونا.

وقالت مصادر في منطقة رأس الخيمة الطبية، إنه جار الانتهاء من إعداد وتجهيز المركز لتقديم خدماته.

يذكر أن الدولة شهدت خلال الايام الماضية إقامة عدد من مراكز المسح في دبي والشارقة (يخدم كذلك عجمان وأم القيوين)، وفي رأس الخيمة والفجيرة وفي مدينة العين ومنطقة الظفرة، لتقديم خدمات الفحص بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث الأجهزة الطبية للمواطنين والمقيمين على مستوى الدولة.

ويأتي إطلاق المراكز في إطار حرص القيادة الحكيمة على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم وضمن التدابير والإجراءات الاحترازية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

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