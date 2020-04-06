«أصداء الأمل» تحظى باستجابة عالمية واسعة

أبوظبي ( الاتحاد) شهدت مبادرة «أصداء الأمل» التي أطلقتها موانئ أبوظبي مؤخراً بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تجاوباً واسعاً في المنطقة والعالم.

وفي إطار المبادرة، تقوم السفن التجارية في العديد من موانئ المنطقة والعالم، بإطلاق أبواقها كل مساء لمدة 15 ثانية، في إشارة ترمز لدعم وتحية العاملين في قطاع الخدمات البحرية وقطاع الرعاية الصحية وكافة الأفراد العاملين في المواقع الحيوية والخطوط الأمامية للتصدي لتداعيات انتشار وباء كوفيد-19. وعبر الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، عن سروره بالاستجابة الإقليمية والعالمية المشجعة للمبادرة وقال: نفخر بالكوادر والفرق الإدارية والتشغيلية الذين يواصلون تأدية واجبهم بتفانٍ وإخلاص ويعملون على مدار الساعة.

وأكد عبدالله المحرمي، رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد الموانئ البحرية العربية، على أهمية المبادرة مشيراً إلى أن الموانئ البحرية هي شريان الحياة الرئيس للمنطقة والذي يزود الدول بمعظم السلع الأساسية والمواد الخام.

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