إغلاق وتغيير مواعيد عمل عيادات في الظفرة

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

قررت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» إغلاق عيادة أبو الأبيض والتوقف عن استقبالها المراجعين حتى إشعار آخر، وإغلاق عيادة الأسنان في مستشفى مدينة زايد ووقف العيادات المسائية مع استمرار العيادات الصباحية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والموصي بها من قبل الجهات الرسمية الصحية في الدولة والخاصة بفيروس «كوفيد» والتي تهدف إلى تنظيم العمل في مختلف القطاعات الصحية التابعة لها في منطقة الظفرة بما يضمن توفير الخدمات الصحية الضرورية اللازمة للأهالي مع ضمان أمنهم وسلامتهم وحمايتهم وعدم تعرضهم لأي مخاطر أو نقل للعدوى بالفيروس.

وتضمنت قرارات إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وقف العيادات الخارجية تماماً سواء كانت الصباحية أو المسائية في مستشفيي غياثي والمرفأ وتوفير تخصصات عيادة الطب العام «وطب الأسرة» وعيادة طب الأطفال في عيادة بدع المطاوعة، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

وقررت إدارة مستشفيات الظفرة تغيير مواعيد العمل في عيادات مركز الظفرة لطب الأسرة على أن يكون من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً وتشمل مختلف التخصصات المتوفرة في المركز وفي الفترة المسائية من الساعة 4 عصراً وحتى منتصف الليل على أن تقتصر على عيادات الأطفال وطب الأسرة.