«التعليم والمعرفة» تطلق 8 خدمات إلكترونية لـ300 ألف طالب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق 8 خدمات إلكترونية جديدة، وذلك على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، باعتبارها المنصة الحكومية الموحدة التي تتيح لجميع المتعاملين في إمارة أبوظبي إنجاز سلسلة متكاملة من الخدمات الحكومية عبر نقطة اتصال واحدة ودون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم خدمات الجهات الحكومية.

ويأتي إعلان الدائرة عن هذه الخدمات الجديدة في إطار دعمها لمبادرة «الشهر الرقمي»، التي أطلقتها حكومة أبوظبي مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز منظومة العمل الحكومي من خلال توفير المزيد من الحلول الرقمية المبتكرة.

تركز المجموعة الأولى من الخدمات على التصديق الإلكتروني للشهادات والرسائل وغيرها من الوثائق التي يحتاج إليها الطلبة خلال رحلتهم التعليمية مثل طلبات تصديق الشهادة الدراسية، وشهادة استمرارية الدراسة، وشهادة ترك الدراسة، وشهادة التسلسل الدراسي، وشهادة انسحاب من المدرسة. بينما تركز المجموعة الثانية من الخدمات على إصدار إخطارات التعيين الإلكترونية للعاملين في الحضانات والمدارس الخاصة. ولتسهيل عملية التحقّق من صحة الشهادات والوثاق المصدّقة إلكترونياً، تشمل الخدمات الجديدة خدمة التحقّق من صحة الشهادات المصدقّة إلكترونياً ودون الحاجة للتواصل مع الدائرة.

ومع إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة، تكون الدائرة قد نجحت في أتمتة 95% من إجمالي الطلبات التي تتلقاها للحصول على خدماتها، حيث أنجزت دائرة التعليم والمعرفة أكثر من 143.000 معاملة من هذا النوع خلال العام 2019، وقد أصبحت الآن متاحة إلكترونياً بالكامل. وستساهم الخدمات الجديدة في تسريع عملية تقديم الخدمات للمتعاملين واختصار المدة المطلوبة لإنجازها بما يسهم في توفير الوقت على ما يقارب الـ307.000 من الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى العاملين في 204 مدارس خاصة، و13 من مدارس الشراكة التعليمية، و265 حضانة في أبوظبي.

و قال عامر الحمادي وكيل دائرة التعليم والمعرفة بالإنابة: نعمل في الدائرة باستمرار مع كل من شركائنا، وأولياء الأمور والطلبة ومديري المدارس والكوادر التعليمية لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية وضمان استدامتها.

وقال محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي- أبوظبي بالإنابة: لقد مثّلت منصة منظومة «تم» الرقمية مبدأ الشراكة بين كافة الهيئات وقطاعات العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، وها نحن نرى دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تشاركنا بقوة في مسيرة التطور الرقمي.