برنامج للموردين لتحقيق الأمن الغذائي

أبوظبي (الاتحاد) أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميماً لأصحاب رخص وبيع المواد الغذائية والزراعية والحيوانية والسوبرماركت والبقالات والجمعيات التعاونية لوضع برنامج مشتريات شهري مع الموردين لتأمين احتياجات السوق بشكل دوري. ووجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في تعميم لها أنه يستوجب على موردي ومصنعي المواد الغذائية بالجملة والمخابز في إمارة أبوظبي للموزعين ومنافذ البيع التواصل مع أصحاب المزارع ومنتجي اللحوم ومربي المواشي والدواجن وصيادي الأسماك المحليين في الإمارة بهدف وضع برنامج مشتريات شهري للتزود منهم بالأولوية عمن سواهم، وذلك ضمن مستويات الجودة المعتمدة.

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