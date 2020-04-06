شرطة عجمان تستعرض إجراءات الوقاية من «كورونا»

عجمان (الاتحاد)

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، والمنعقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله سيف خلفان المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

وبدأ الاجتماع، باستعراض الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل الوضع الحالي القائم، ومتابعة النتائج وتنفيذ الإجراءات، وفرص التحسين التي تعزز تحقيق أفضل النتائج.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، أن مسؤولية مواجهة فيروس كورونا المستجد مشتركة تقع على عاتق الجميع، المسؤولين والضباط والأفراد، وجميع الموظفين كل بموقعه ومهامه، مشدداً على ضرورة تعزيز ثقافة الالتزام لدى الجمهور، بالبقاء في بيوتهم، وعدم الخروج إلا للضرورة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الجهود المشتركة المبذولة لتقييد حركة السير، وضمان التزام الجمهور في منازلهم، خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعرض نتائج ضبط المخالفين لإجراءات التقييد باستثناء الفئات الحيوية المحددة، إضافة إلى متابعة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في سكنات العمال، ومناقشة تذليل التحديات التي قد تواجه إتمام البرنامج على أفضل وجه.

وفي السياق ذاته، عززت اللجنة العليا الدائمة جهود السلامة في القيادة، من خلال ضمان توفير أجهزة الاستشعار الحراري، في جميع مباني القيادة لضمان سلامة الموظفين، واعتماد نظام العمل عن بعد، من خلال تقسيم الموظفين على ثلاث مجموعات 30/‏‏70، والسماح للفئات المستثناة مثل الحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم ومرضى الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الفئات الإدارية بالعمل عن بعد من منازلهم، لتجنب إصابتهم بعدوى الفيروس، وضمان توفير الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم لجميع موظفي القيادة، بالإضافة إلى مناقشة آلية التعقيم الدوري للمباني والدوريات والمركبات في القيادة.