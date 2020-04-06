«سعود المعلا الخيرية» تقدم 200 حاسوب محمول للطلاب

أم القيوين (الاتحاد)

قدمت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، 150 حاسباً محمولاً لمنطقة أم القيوين التعليمية، إضافة إلى 50 حاسوباً للحالات المسجلة لدى المؤسسة، لتوزيعها على الطلاب من ذوي الدخل المحدود والأيتام وأصحاب الهمم، لاستخدامها عبر جميع المراحل والمستويات للأغراض التعليمية، ودعمهم في استكمال تعليمهم عن بعد.

وأكد راشد حمد الحمر، مدير عام المؤسسة، أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ومتابعة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وفرت المؤسسة الدعم للطلبة من ذوي الدخل المحدود والأيتام وأصحاب الهمم لاستكمال هذه المرحلة المهمة من العملية التعليمية بعد تطبيق نظام «التعلم عن بعد» حتى نهاية العام الدراسي الحالي، مما تطلب العمل على توفير الحواسيب المحمولة للطلبة لتكملة المشوار التعليمي بالشكل الأمثل.

وأشار الحمر إلى أن المؤسسة على استعداد تام لتلبية احتياجات الطلبة من ذوي الدخل المحدود بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية، مشيراً إلى أهمية الوقوف مع كافة الطلبة وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لإنجاح منظومة التعلم عن بعد.