«الخارجية» و«الهوية» تطلعان السفراء على جهود الدولة في مواجهة «كورونا»

أبوظبي (وام) عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إحاطة إلكترونية عبر الفيديو مباشرة من ديوان عام الوزارة في أبوظبي، أطلعت من خلالها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على آخر المستجدات بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة بالدولة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» التي تواجه العالم حالياً.

شارك في تقديم الإحاطة كل من خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واللواء منصور أحمد الظاهري، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والعميد خميس محمد الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وجاءت الإحاطة تزامناً مع قرار دولة الإمارات تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين بالخارج، وتعليق الرحلات الجوية للركاب و«الترانزيت» من وإلى الدولة، والسماح مؤقتاً لرحلات محددة لإجلاء الراغبين في المغادرة. وأوضح خالد عبدالله بالهول، أنه تم إنجاز 43 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني الدولة ومرافقيهم شملت 1783 شخصاً، وجارٍ العمل على 22 عملية إجلاء أخرى تستهدف ما يقارب 641 مواطناً إماراتياً مع مرافقيهم. وقال اللواء منصور أحمد الظاهري إنه تم تشكيل لجنة لتسهيل إجلاء الزائرين ورجوعهم إلى أهلهم، موضحاً أنه تمت مراجعة أكثر من 12 ألف طلب عبر برنامج «تواجدي للمقيمين».

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