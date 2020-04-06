شرطة الشارقة تقدم حلوى لطفلة «خائفة من كورونا»

أحمد مرسي (الشارقة) في بادرة إنسانية، وبهدف إدخال البهجة والسرور على نفوس الجميع، فاجأت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أسرة خليجية بزيارة منزلهم وتقديم حلوى وبعض الهدايا، بمناسبة عيد ميلاد طفلة لديهم.

وتلقت القيادة رسالة عبر «الواتس أب» من والدة الطفلة، تقول فيها إنهم لا يستطيعون طلب الحلوى من المحال التجارية في الخارج خوفاً من فيروس كورونا، وكإجراء احترازي من قبلهم، وإن ابنتهم حزينة وتتمنى أن تنتهي هذه الفترة لكي تسطيع أن تحتفل بعيد ميلادها بين أهلها وأصدقائها، وكذلك لكي تتمكن من شراء الحلوى التي تريدها.

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