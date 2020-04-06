«الموارد البشرية والتوطين»: 9 قنوات ذكية للمعاملات

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المتعاملين من أصحاب الشركات الخاصة والعاملين في القطاع الخاص إلى استخدام 9 قنوات ذكية لإنجاز المعاملات في الوقت الذي تشهد فيه مراكز الخدمة تعليقاً مؤقتاً لاستقبال المتعاملين فيها للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، مشيرة إلى توفير خدمة «توصيل» لإتمام المعاملات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في أماكن وجودهم.

وأفادت بأن القنوات يمكن للمتعاملين الوصول إليها من خلال التطبيقات الذكية للوزارة: وجهني ونظام تسهيل الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للوزارة، وتدبير، وتوصيل، وأبشر، وسوق العمل الافتراضي، بغية تمكينهم من إتمام المعاملات عن بُعد.

وذكرت أن القنوات الذكية تقدم أكثر من 100 خدمة أبرزها تجديد وإلغاء عقود العمالة المساعدة.

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