«الإجازة المبكرة» للعاملين بالقطاع الخاص

أبوظبي (وام) أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مبادرة «الإجازة المبكرة» بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.

وتأتي المبادرة في إطار المواقف الإنسانية التي تتبناها قيادتنا الرشيدة والحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

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