«صحية الوطني» تناقش مشروع قانون الصحة

أبوظبي (الاتحاد) واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد» أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من (38) مادة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقرر اللجنة»، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، والدكتورة موزه محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي.

وقال محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، إنها ناقشت خلال الاجتماع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة مادة مادة، وأجرت بعض التعديلات على عدد منها، كما اطلعت كذلك على الجدول المقارن لمشروع القانون وأعدت ملاحظاتها عليه تمهيداً لمناقشته مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

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