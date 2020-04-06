«التربية» تستطلع آراء المدارس بشأن التقييم الختامي

دينا جوني (دبي)

وجّهت وزارة التربية والتعليم مدراء المدارس الحكومية بتقديم اقتراحاتهم بخصوص طرق التقييم النهائي خلال فترة التعليم عن بعد الذي سيستمر لغاية نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020، للطلبة من رياض الأطفال إلى الثاني عشر. في حين أشارت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن آلية أداء الاختبارات في المدارس الخاصة بدبي تختلف باختلاف المنهاج التعليمي، لافتة إلى أن كل مدرسة ستتبع التعليمات الصادرة من البلد الأم بخصوص أسلوب التنفيذ خلال فترة التعليم عن بعد، كما هو حاصل بالنسبة للاختبارات الدولية.

وتستطلع الوزارة رأي المدراء والمعلمين من ذوي الخبرة في مختلف المواد الدراسية الأساسية ضمن الفئة (أ) وكذلك مواد الفئة (ب) أي المواد التطبيقية. وقد عقدت إدارات المجالس التعليمية أمس الأحد لقاءات لمناقشة مقترحات المدارس في كيفية تنفيذ عملية التقييم.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي في معرض إعلانها عن الخطة الدراسية الجديدة للتعلّم عن بعد، أنها تعمل على وضع منهجية تتضمن آلية التقويم والامتحانات للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي 2019-2020 بشكل يصبّ في مرحلة الطالب، على أن يتم إعلان الآلية الجديدة فور اعتمادها.

وطلبت الوزارة في رسالة إلى الإدارات المدرسية أن يقوم كل مدير بتدوين ملاحظاته ومقترحاته للتقييم النهائي عن بعد، داخل النموذج المعتمد الذي تمّ تعميمه ويتضمن جداول مقسّمة بحسب المرحلة التعليمية وطبيعة المواد الدراسية وعددها في كل صف دراسي. وأشارت إلى أنه يمكن اختيار المعلمين من ذوي الخبرة لأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعد عقد الاجتماعات، على أن يقوم كل مدير مدرسة بإرسال تلك المقترحات إلى المدير الأول والذين بدورهم يرفعونها إلى مدراء النطاق.

بدورها، دعت هيئة المعرفة أولياء الأمور للتواصل مع المدارس، التي ستتبلّغ من مجالس الاختبارات الدولية آخر المستجدات.

وبالنسبة للمنهاج البريطاني، ألغت الحكومة البريطانية الامتحانات الدولية لشهري مايو ويونيو 2020 في جميع الدول، بما في ذلك امتحانات كامبردج للشهادة الثانوية العامة الدولية IGCSE، وامتحانات كامبردج المستوى O، وامتحانات كامبردج الدولية المستوى AS والمستوى A، وامتحانات كامبردج دبلوم AICE، وامتحانات كامبردج ما قبل الجامعة (Pre-U).

كما تم إلغاء امتحانات البكالوريا الدولية لشهر مايو 2020، والتي كانت مقررة في الفترة من 30 أبريل إلى 22 مايو، للمرشحين لبرنامج الدبلوم وللبرنامج المهني.

وأجَّل المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) كافة امتحانات البورد المتبقية للصفوف من 10 إلى 12، والتي كان من المقرر انعقادها في الفترة من 19 مارس إلى 31 مارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت ضمن مبادرة التعلم عن بعد، عن عقد لقاءات إرشادية لأولياء الأمور من قبل فريق التعلم الذكي وإدارة الأمن الالكتروني والإرشاد الأكاديمي حول البرامج الإلكترونية ولائحة السلوك المطبقة في مبادرة التعلم عن بعد 2020 والتي تمّ اعتمادها مؤخراً. وأشارت الوزارة إلى أهمية الانضمام إلى تلك اللقاءات للحصول على الدعم وتقديم الإجابة عن استفساراتهم، علماً أن تلك اللقاءات ستعقد يومياً عن بعد من الساعة الثانية عشرة ظهراً لغاية الساعة الثانية بعد الظهر.

8 آلاف مستفيد

أطلقت وزارة التربية والتعليم ورش «ملتزمون يا وطن» في معهد تدريب المعلمين بعجمان يستفيد منها 8160 معلماً ومعلمة، وهي عبارة عن حملة توعوية بقيم المسؤولية والانتماء والولاء للوطن.

وأكدت الوزارة أن شعار «ملتزمون يا وطن» يقتضي منا الالتزام بالتعليمات الحكومية، والتقيد بالتوجيهات الطبية والوقائية والتعليمية، الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، ولأن استجابتنا لهذا الشعار ومقتضياته الإنسانية والقانونية، تَعبُر بنا جميعاً إلى برّ السلام والخير لنا ولأوطاننا ومجتمعاتنا.

ووصل عدد الحضور في ورش أسبوع ملتزمون يا وطن 8160 مستفيداً ويتناول الأسبوع عدة ورش منها: المواطنة الإيجابية، ودور الأسرة في بناء وأمن المجتمع، وتكوين الوعي بخطورة وإهمال الأسرة لدورها التربوي، وورشة التفكير الإيجابي، ونشر الإيجابية في بيئة العمل.