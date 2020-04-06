وفرة السلع والمواد الغذائية في أسواق الفجيرة

السيد حسن (الفجيرة)

تشهد أسواق الفجيرة وفرة كبيرة في السلع والمواد الغذائية في منافذ البيع المعتمدة كافة، حيث أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وبلدية الفجيرة عدم وجود أي نقص في أي نوع من أنواع السلع في كافة منافذ البيع، لافتة إلى أن هناك وفرة كبيرة في المعروض من السلع الاستراتيجية الرئيسة ومن جميع الخضراوات والفواكه وكذلك اللحوم والأسماك وغيرها.

ويقوم فرع هيئة الهلال الأحمر بالفجيرة بتوزيع الكمامات والمعقمات والقفازات على المتسوقين قبل دخولهم إلى مراكز التسوق في مبادرة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات السلامة والحذر ومكافحة فيروس كورونا المستجد خاصة في الأماكن التي تتواجد بها أعداد كبيرة من المتسوقين.

وقال عبدالله الضنحاني مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في الفجيرة: «نقوم حالياً بالتواجد في عدد من منافذ البيع وخاصة أن أسواق الفجيرة الشعبية مغلقة، ونوزع على المتسوقين في هذه المراكز كمامات وقفازات طبية، كما نقوم بتعقيم المتسوقين دون استثناء بما يضمن دخولهم للتسوق وهم على قدر كبير من السلامة ضد فيروس كورونا».

وأضاف: نعمل حالياً في 6 مواقع تسوق في الفجيرة من إجمالي 23 موقعاً على مستوى الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن ستشملها حملة الهلال الأحمر ضمن حملة «لبيه يا وطن » وهي حملة توعوية وإرشادية وصحية.

وتم حتى الآن توزيع 4000 كمامة على المتسوقين وما يزيد على 4500 قفاز فضلاً عن المطهرات والمعقمات. وذكر أنه وخلال اليومين القادمين سيتم البدء في توزيع الطرود الغذائية للمواطنين داخل بيوتهم ضمن مبادرة «خليك بالبيت» لمكافحة كورونا، كما تم إعداد 400 طرد غذائي لـ400 أسرة مواطنة ومقيمة في الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية كمرحلة أولى، ويضم الطرد الغذائي جميع المواد والسلع الاستراتيجية التي تكفي الأسر لفترة زمنية محددة من الطحين والسكر والشاي والأرز والزيت والمعكرونة وغيرها من المواد.

ودعا حميد صقر بن عواش (مواطن)، جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم التواجد في الأسواق بكثافة خلال تلك الفترة، وإذا تواجدوا عليهم الحرص على إيجاد مسافات كافية بينهم، وأثنى على حملة الهلال بتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات لافتاً إلى أن دولة الإمارات هي دولة الخير والعطاء في كل الأوقات.