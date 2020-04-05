الامارات | بالفيديو.. مستشفى في دبي تبث صوت إحدى طبيباتها بالمكبرات لرفع معنويات المرضى

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مستشفى في دبي تبث صوت إحدى طبيباتها بالمكبرات لرفع معنويات المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت إحدى المستشفيات في إمارة دبي ببث تسجيل صوتي لإحدى طبيباتها عن طريق مكبرات الصوت لرفع معنويات المرضى وتأكيد استمرار الطاقم الطبي للتصدي للمرض.

ونشرت هيئة الصحة في دبي، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع الصوت الذي قالت الطبيبة من خلاله: "أخواني وأخواتي المرضى.. نحن هنا من أجلكم.. ولكن هذا الابتلاء الوحيد الذي يحتاج مساعدتكم لنا للتغلب عليه.. عليكم الالتزام والباقي علينا.. ولا تشلون هم". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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