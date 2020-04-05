الامارات | 6 إجراءات تضمن للعامل "الإجازة المبكرة" والعودة لوظيفته بعد إجراءات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات تضمن للعامل "الإجازة المبكرة" والعودة لوظيفته بعد إجراءات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إجراءات تمكين العمالة الوافدة من مغادرة الدولة والعودة إلى البلد الأم، بعد حصولهم على "إجازة مبكرة"، وفقاً للمبادرة الإنسانية التي تأتي تنفيذاً للقرار رقم ( 279 ) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وامتداداً لبرامج الدعم الإنساني التي تبذلها الحكومة، واستجابة لعدد كبير من الطلبات المستلمة من بعض العمالة الأجنبية الذين مازالوا على رأس عملهم ويرغبون في العودة إلى بلدانهم.



وأكدت الوزارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التزام جميع المنشآت التي تتوافق مع العامل الأجنبي الذي على رأس عمله، بمغادرة البلاد باتباع 6 إجراءات تشمل "حجز تذكرة سفر العامل ( ذهاب وعودة ) وتسليمها له، تحديد مدة الإجازة بتوقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد والمتوفر على التطبيق الذكي والموقع الالكتروني للوزارة، استمرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، اعتبار الإجازة المبكرة إجازة غير مدفوعة الأجر مع احتفاظ العامل بما تبقى له من مستحقات مقررة وفق قانون علاقات العمل".



كما تضمنت قائمة الإجراءات أو الضمانات، أن تنتهي الإجازة المبكرة بعودة العامل ومباشرته للعمل بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية، وأن يتم تمديد إقامات العمال العائدين إلى بلدانهم تلقائياً في حال انتهاء إقاماتهم وهم خارج الدولة. ولفتت الوزارة إلى أنه بإمكان العمال المستفيدين من المبادرة التواصل من خارج الدولة مع مركز الاتصال الوطني على البريد الكتروني.