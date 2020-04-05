وزراء ودبلوماسيون وعلماء يتحدثون لـ«الاتحاد» عن مبادرات الإمارات لمواجهة «كورونا»

أحمد شعبان، أحمد عاطف (القاهرة)

ثمّن وزراء ودبلوماسيون وعلماء دين في مصر، مبادرات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لسوريا وماليزيا وإيران في مواجهة فيروس كورونا الجديد «كوفيد- 19»، وأكدوا أنها تأتي في إطار النهج الإنساني الذي تنتهجه الإمارات العربية المتحدة في الوقوف مع الدول، ومد يد العون والمساعدة لها في هذه الظروف الصعبة للتغلب على هذا الوباء القاتل، وهي تشكل تطبيقاً عملياً لروح ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأكدوا في تصريحات لـ«الاتحاد» أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تخاطب النزعة الإنسانية، والتي قد تكون هي الأساس لوضع نظام دولي جديد بعد انتهاء أزمة كورونا، وأن سموه يستبق مرحلة ما بعد انتهاء الأزمة، للدفع بعهد جديد أولويته المحور الإنساني في الفترة المقبلة. وأشادوا بإنشاء «مدينة الإمارات الإنسانية» لاستقبال مصابي الفيروس وعلاجهم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلن دعمه لسوريا لمواجهة «كورونا»، وذلك في اتصال هاتفي بالرئيس بشار الأسد، في سياق متابعته للأوضاع الإنسانية للشعوب والدول الشقيقة والصديقة. كما أرسلت الإمارات، طائرات مساعدات تحمل إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة الفيروس. وسلمت الإمارات مساعدات أيضاً إلى ماليزيا شملت 20.000 أداة اختبار للفيروس. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ضرورة أن تسمو الدول فوق المسائل السياسية في هذه الظروف الاستثنائية، وتغلب الجانب الإنساني في ظل التحدي المشترك الذي نواجهه جميعاً.

وثمّن السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسوريا وماليزيا وإيران في مواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى تأكيد سموه أنه قد آن الوقت الآن لتسمو الدول عن القضايا السياسية الضيقة، والنظر للأمور في إطار العالم كله الذي تهدده الكارثة، لافتاً إلى أن مبادرات سموه تخاطب النزعة الإنسانية، والتي قد تكون الأساس لنظام دولي جديد بعد انتهاء الأزمة، معتبراً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد استبق الفكر القادم بعد انتهاء هذه الأزمة، وأسس لعهد جديد حيث سوف يكون المحور الإنساني هو الأساس في الفترة المقبلة.

وأكد العرابي لـ«الاتحاد» أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لدعم هذه الدول، وغيرها الكثير من دول العالم الأخرى، تشير إلى الجانب الإنساني النابع من دور وفلسفة القيادة في الإمارات وأخلاق شعب الإمارات في الجانب الخيري والإنساني، مؤكداً أن السياسة الخارجية للدولة ترتكز على مساعدة الأشقاء منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو أول من وضع هذه السياسة وورثها لأبنائه وشعبه.

وأضاف: «أتمنى أن تكون هذه المبادرة الإنسانية أحد الدروس المستفادة من أزمة كورونا، وبداية مبادرات إنسانية أخرى من الإمارات في الفترة المقبلة، كي تساهم في تشكيل نظام دولي جديد وبلورة الأفكار المتعلقة بالجانب الإنساني بعد كورونا».

حكمة القادة

ونوه السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسوريا وماليزيا وإيران لمواجهة كورونا، مؤكداً لـ«الاتحاد» أن هذا الدعم الإنساني دليل على حكمة القادة في أننا نعيش في عالم واحد، وأن حماية الإنسانية في أي مكان في العالم حماية للإنسان ككل، وأنه في أصعب الظروف هناك فارق بين الجانب الإنساني، وأي قضايا أو اختلافات سياسية، كما أكد سموه، قائلاً: «الخطوة التي بادر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والتي تراعي الجانب الإنساني على مستوى العالم أجمع، خطوة إيجابية بكل المعاني، وهي محل تثمين وتقدير كبيرين».

ولفت إلى أن بعض الدول التي تعرضت لهذا الفيروس ليست لديها القدرات الكافية للتعامل مع الظرف الحالي ولابد من مساعدتها، وهذا ما قام به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مبادرته التي لم تقتصر على دول عربية وإسلامية فقط، مؤكداً أن هناك فرقاً كبيراً بين الجانب الإنساني والجانب السياسي، وأن رد الفعل المنطقي للقادة الحكماء هو الفصل بين الظرف الإنساني، وأي تباين سياسي.

مبدأ أخلاقي

وثمّن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، الدعم الإنساني الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسوريا وإيران وماليزيا، للتغلب على تفشي وباء كورونا، مؤكداً أن هذه المبادرة الإنسانية من الإمارات تجاه شعوب العالم تأتي انطلاقاً من روح ومبادئ «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، في أبوظبي، والتي تهدف إلى نشر السلام والتسامح، ومد يد العون والمساعدة لشعوب العالم أجمع. وأوضح لـ«الاتحاد» أن الإمارات دائماً تأخذ بزمام المبادرات ذات الطابع الإنساني والخيري منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما يعكس منهجها وسياستها وجهودها الرائدة في هذا المضمار، مشيراً إلى أن كثيراً من دول العالم تأمل في المساعدة والتضامن لمواجهة هذا الوباء الخطير، وهذا ما تقدمه الإمارات انطلاقاً من المبدأ الأخلاقي والإنساني.

التراحم والتواصل

ونوه الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بالدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لكل من سوريا وإيران وماليزيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقال في تصريح لـ«الاتحاد» إن هذا الدعم ليس بجديد على الإمارات التي استضافت توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية على أرضها، مؤكداً أن مبادرة سموه تعبير حقيقي عن هذه الوثيقة، وأن الإمارات تطبقها من الجانب النظري، ومن الجانب العملي معاً.

وأشار عياد إلى أن الدعم الإنساني الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لشعوب العالم هو ما حث عليه ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التراحم والتواصل والتكافل بين بني الإنسان، باعتبار ذلك واجباً دينياً وشرعياً وأخلاقياً، لافتاً إلى أن هذه ليست المبادرة الأولى لسموه، بل هي حلقة في سلسلة طويلة من المبادرات التي تؤكد أن الإمارات تنظر إلى الناحية الإنسانية في علاقاتها مع شعوب العالم بغض النظر عن الفوارق من حيث الدين أو الجنس أو المعتقد، وهذا موقف كريم يحسب للإمارات.

مبادرات إنسانية

وبدورها ثمنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب المصري، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لدعم سوريا وإيران وماليزيا في مواجهة «كورونا»، مؤكدة لـ«الاتحاد» أن هذه المبادرة موقف إنساني عظيم، وتأكيد على أن ما تقدمة الإمارات دائماً من دعم للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة دليل عملي على مودة شعبها الصادقة، وسخائه الإنساني الذي يعبر عما يتصف به من الكرم ومكارم الشيم، ولذلك نرى دائماً وقوفه مع شعوب العالم في المحن والأزمات، وهي مآثر موروثة من عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان لا يتوانى عن مساعدة أشقائه العرب بكل غالٍ ونفيس.

وأشارت إلى أن ما يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تطبيق عملي على أرض الواقع لما حثت عليه ونادت به «وثيقة الأخوة الإنسانية»، ويؤدي كل هذه الأدوار بكرم وبمحبة القائد المحب للإنسانية كلها، تطبيقاً لشرعنا الحنيف الذي يحث على مساعدة الأخ لأخيه الإنسان في المحن والأزمات والأمراض، مهما كانت جنسيته أو عقيدته، حيث قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الشريف: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة».

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نقلة نوعية

وفي تصريح لـ«الاتحاد» نوه الدكتور طه علي، الباحث والمحلل السياسي، بالدعم الإنساني الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسوريا وماليزيا وإيران، مؤكداً أن مبادرة سموه، تجاه شعوب العالم، تأتي انطلاقاً من استراتيجية الإمارات التي تُعلي من شأن الجانب الإنساني، وتدعم مصلحة الشعوب، وهذا تترجمه العديد من المبادرات التي تتبناها الإمارات داخلياً وخارجياً، وهو ما عبَّرت عنه تغريدة سموه التي قال فيها «إن التضامن الإنساني وقت المِحَن يسمو فوق كل اعتبار»، وكذلك مبادرته بإنشاء «مدينة الإمارات الإنسانية» لاستقبال المتضررين من هذا الوباء من دول مختلفة.

وأشار إلى أن الرؤية الإماراتية ترتكز على عدد من المبادرات الإنسانية والخيرية التي تسعى لإحداث نقلة نوعية إنسانية في الوطن العربي والعالم أجمع، وتتعاون مع العديد من المؤسسات الإغاثية والإنسانية؛ ولذلك فمن غير المستغرب أن يكون التخفيف من معاناة الشعوب في مقدمة اهتمامات الإمارات، متوقعاً المزيد من الدعم الإغاثي والإنساني الإماراتي لدول أخرى في العالم لمواجهة خطر انتشار الفيروس في الفترة المقبلة.

خطـوة إيجابية غيـر مسبوقـة

رأى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن عالم ما بعد كورونا سيختلف عما قبله، وهناك خطوات إيجابية اتخذتها بعض الدول على رأسها الإمارات في تجسيد معاني وقيم البعد الإنساني في سياستها الخارجية، لافتاً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يتبنى فكرة التسامح في الإمارات ومبادرات طيبة في مختلف دول العالم خلال الأزمات الإقليمية والعالمية. ووصف تواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري بأنه «خطوة إيجابية غير مسبوقة» لم يفعلها زعماء أو رؤساء دول كبيرة، وكذلك المساعدات اللاحقة التي وُجهت لإيران وماليزيا بعيداً عن أي خلافات سياسية، مؤكداً أن تحييد السياسة في ظل الكوارث والأوبئة، سيجعل الأوضاع تتغير في الفترة المقبلة.

وأوضح فهمي أن دعم الإمارات للدول التي تحتاج للمساعدات في ظل الأزمة الراهنة رسخ دورها جسراً للخير والسلام والعون لشعوب العالم، ولتنتصر الإنسانية على عدوها الحالي فيروس كورونا «كوفيد- 19»، لافتاً إلى أن التبرع بـ20 ألف جهاز فحص كورونا لماليزيا، وإرسالها أكثر من 32 طناً من الإمدادات الطبية لإيران، يشير إلى بُعد نظر الدولة. ولكي ينتهي الوباء مثلما انتهت أوبئة سابقة يبرز قادة الإمارات للعالم أجمع أن الأمر يحتاج إلى العمل الجماعي المخلص، وتضافر الجهود، والوعي بمتطلبات المرحلة. وأشار إلى أنه ستكون للإمارات ومصر أدوار مؤثرة إلى حد بعيد خلال الفترة المقبلة بسبب أفكارهما الإيجابية للغاية فى السياسة الخارجية.

أيادٍ بيضاء

ثمن الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، ممثل مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية في مصر، الدعم الإنساني الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للدول الثلاث، سوريا وماليزيا وإيران، لمواجهة الوباء العالمي الذي اجتاح العالم، مؤكداً لـ«الاتحاد» أن كافة قيادات الإمارات لهم أيادٍ بيضاء في كثير من دول العالم، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمه الشيخ محمد بن زايد لهذه الدول وغيرها ينبع من مبادئ وثوابت إنسانية راسخة في سياسة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ووصاياه التي تنفذ حتى الآن في كافة الأمور، وخاصة الخيرية والإنسانية.

وأكد أنه في أي تحرك إنساني نجد الإمارات دائماً سباقة وتعطي أفضل الأمثلة في العطاء الإنساني، وتحاول أن ترفع المعاناة عن الشعوب الأخرى، مضيفاً: «لا ننسى ما قامت به الإمارات في عام الخير، وعام زايد، وعام التسامح، ومشروعاتها الخيرية والإغاثية الكريمة في دول العالم، وكل هذا غير مستغرب على الإمارات»، داعياً أن تمر هذه الأزمة بجهود الخيرين، وتلك المبادرات الطيبة.

دعم الشعوب

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الخطوة التي اتخذتها الإمارات لمساندة الدول التي يعتبر البعض أنها على خلاف سياسي معها، مثل سوريا وإيران وماليزيا، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة تترفع عن أية اعتبارات أخرى، وتسمو بالإنسانية على المواقف السياسية. ولفت إلى أن الأوضاع الحالية في ظل جائحة كورونا فرصة مهمة للغاية لتقديم الدعم، وخاصة أن تلك الدول بحاجة ماسة للمساعدة، كما أنها مسألة تظهر مبادرات الإمارات ومواقفها الإنسانية الرفيعة.

رفع المعاناة

أعرب السفير سيد قاسم، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لشؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عن سعادته بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرفع المعاناة عن كاهل شعوب العالم، وخاصة الشعب السوري، وتقديم يد العون له في مواجهة وباء فيروس كورونا، مؤكداً أن الإمارات سباقة دائماً في المبادرات ذات الطابع الإنساني والخيري. وأكد لـ«الاتحاد» أن هذه المبادرة طيبة وجاءت في وقتها، وخاصة أن العالم كله مشغول الآن بهذه الجائحة، وأن الإنسانية كلها الآن بحاجة ماسة إلى المزيد من التضامن والتعاون في مواجهة الكوارث والأزمات.

روح التضامن

ثمّن السفير رخا أحمد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مساعدة ودعم سوريا وماليزيا وإيران لمواجهة وباء كورونا، قائلاً لـ«الاتحاد» إن هذه المبادرة إنسانية في المقام الأول، وتؤكد أهمية التضامن العربي بين الأشقاء ودول العالم أجمع، في ظل هذا الوباء القاتل، وهذا ما أكده سموه خلال اتصاله بالأسد، وكذلك خلال اتصاله بالعديد من رؤساء العالم، مؤكداً أن الإمارات تبدي دائماً روح التضامن والترابط مع الأشقاء العرب.