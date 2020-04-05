14 جهازاً و10 مركبات تشارك في تعقيم «دبا الحصن»

دبا الحصن (الاتحاد)

قامت طواقم بلدية مدينة دبا الحصن في إمارة الشارقة بالتعاون مع مركز شرطة دبا الحصن الشامل وشركة الشارقة للبيئة (بيئة)، بتنفيذ عملية تعقيم شاملة لجميع أحياء ومناطق المدينة الفاضلة، وذلك ضمن مبادرة برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشمل برنامج التعقيم، الذي استمر على مدى أيام عدة في الفترة من 26 مارس- حتى إشعار آخر، والذي نفذته البلدية بالتعاون مع شركائها، الشوارع والطرقات والمرافق العامة كافة، ومداخل الحدائق والدوائر الحكومية والأحياء السكنية في المدينة الفاضلة.

وتميزت عمليات تعقيم باستخدام أحدث الوسائل المستدامة والصديقة للبيئة التي تغطي انبعاثات آلياتها المستخدمة لتعقيم الهواء والأسطح للحفاظ أجواء المدينة من التلوث الذي قد تسببه هذه الانبعاثات.

وتم استخدام 14 جهازاً للتعقيم، و10 سيارات مجهزة بأحدث التجهيزات، وشارك في العملية أكثر من 43 شخصاً توزعوا بين فنيين مختصين وعمال ومراقبين وسائقي حافلات.

وضرب سكان المدينة الفاضلة من مواطنين ومقيمين أنموذجاً يحتذى به خلال عمليات التعقيم من خلال التزامهم التام بالتعليمات، وعدم الخروج من منازلهم لدعم عمليات التعقيم في مختلف الأحياء والمناطق لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن حرص البلدية الكبير على تنفيذ وإنجاز برنامج التعقيم الوطني، لما فيه خير ومصلحة السكان، حيث شمل البرنامج المناطق والشوارع والحدائق والمباني كافة، وصولاً إلى مداخل المنازل بهدف تحقيق أعلى معدلات التعقيم، وذلك حرصاً على صحة وسلامة السكان، والتأكد من خلو المدينة الفاضلة من الفيروس.