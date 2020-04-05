تمديد التعقيم بدبي على مدار 24 ساعة أسبوعين قابلة للتجديد

دبي (وام)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بالتنسيق مع «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» تكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملاً وبمعدل 24 ساعة، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة، مع البدء في تطبيق تلك الإجراءات من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت 4 أبريل، وعلى مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم أيضاً تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يوجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس «كوفيد-19» مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة مع استمرار عمل منافذ بيع الغذاء، مثل الجمعيات و«السوبرماركت»، وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية. وأكدت اللجنة أن الإجراءات التي تقرر تطبيقها اعتباراً من يوم أمس سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات كافة المعنية بالتصدي لـ«كورونا» والحد منه، وفي مقدمتها «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» من أجل ضمان تنسيق الجهود وتحقيق أعلى معدلات الحماية والوقاية وضمان التطبيق الكامل لتلك الإجراءات الاحترازية، مشددة على أنه على جميع أفراد المجتمع من الجنسيات كافة الامتثال الكامل للتعليمات الواردة في إطار تلك التدابير تجنباً للمساءلة القانونية حال مخالفتها أو عدم الالتزام بها بصورة كاملة.

الاستثناء للمواطنين

ويسمح فقط بالخروج من المنزل في الحالات التالية مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز والحفاظ على المسافة الآمنة من الآخرين، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع «عامة الناس» الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية «الغذائية والصحية» من منافذ بيع المنتجات الغذائية «الجمعيات والسوبر ماركت والبقالات»، عند الحاجة، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل «المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات وطلبات توصيل الأدوية» مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله، ويسمح كذلك بالخروج في حالات التوجه للفحص الطبي المتعلق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

الاستثناء للموظفين

- يسمح بالخروج للموظفين للعمل ضمن أحد القطاعات الحيوية المستثناة والمصرح لها وتشمل القطاعات الحيوية المستثناة «ساعات الخروج: على مدار 24 ساعة»: - الخدمات الصحية والكادر الطبي «المستشفيات والعيادات والصيدليات» ومنافذ بيع الغذاء/‏‏ الجمعيات و«السوبرماركت» والبقالات وخدمات التوصيل «الغذاء والأدوية» والمطاعم ويقتصر نشاطها على خدمات التوصيل فقط، بالإضافة إلى سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية ومصنعو وموردو المواد والتجهيزات الطبية والقطاعات الصناعية/‏‏ الصناعات المكملة الضرورية والكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد والاتصالات والإعلام والموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران والخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية، كما تضم القطاعات الحيوية الخدمات الأمنية العامة والخاصة وخدمات البلدية «الصرف الصحي، النفايات»، وخدمات النظافة العامة والخاصة والجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بالإضافة إلى وسائل النقل العام وتشمل سيارات الأجرة «التاكسي» والحافلات «الباصات» مع توقف حركة المترو والترام والأعمال الإنشائية مع تحديد ضوابط التصريح من بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي وخدمات الدعم المستثناة «ساعات الخروج: من 8 صباحاً إلى 2 ظهراً» والخدمات المالية والمصرفية والبنوك ومحال الصرافة. وخدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الصيانة وخدمات غسيل وتنظيف الملابس للجهات الحيوية المصرح لها.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنه يجب على الجميع الالتزام بتلك التعليمات في الأوقات كافة وسيكون المخالفون عرضة للمساءلة القانونية حفاظاً على المصلحة العامة وصحة المجتمع وسلامته والتي تشكل مسؤولية وأمانة كبيرة ولن يكون هناك تهاون في حمايتها على الوجه الأكمل.

باصات النقل العام مجاناً خلال التعقيم الشامل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس، إتاحة حافلات النقل العام «الباصات» بالمجان، وذلك لخدمة المصرح لهم بالتنقل خلال فترة التعقيم الشاملة للإمارة، والتي أعلنتها يوم أمس، اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بالتنسيق مع مركز السيطرة والتحكم لمكافحة فيروس كورونا وستستمر على مدار 24 ساعة على مدى الأسبوعين القادمين، علاوة على منح الركاب من مستخدمي سيارات الأجرة «التاكسي» عموماً خصماً قدره 50% على القيمة المستحقة للأجرة. وأوضحت «طرق دبي» أن خدمة المترو والترام لن تكون متاحة خلال فترة التعقيم المعلنة.