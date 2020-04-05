كيف تصبح معلماً عن بُعد في 24 ساعة؟

دبي (الاتحاد)

أطلقت «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، في إطار التعاون الاستراتيجي مع «معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم»، الدورة التدريبية الإلكترونية «كيف تُصبح معلماً عن بُعد في 24 ساعة» بـ 5 لغات عالمية، هي اللغة الروسية والفرنسية والإسبانية، إلى جانب الإنجليزية والعربية.

وتحظى دورة «كيف تُصبح معلماً عن بُعد في 24 ساعة»، المتاحة مجاناً للجميع، بإشادة عالمية واسعة، ولاقت ونجاحاً لافتاً تكلل حتى الآن بتسجيل أكثر من 100.000 منتسب من مختلف أنحاء العالم.

وتم الاحتفاء بإطلاق الدورة خلال مؤتمر عن بُعد، عقد بمشاركة كل من معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية».

وأعلن «معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم» (IITE) عن ضم «جامعة حمدان بن محمد الذكية» إلى مبادرة «معاً لمكافحة انتشار فيروس كورونا»، لتكون بذلك جزءاً من منصة الاتصالات العالمية الخاصة بالمبادرة النوعية، إلى جانب كل من «جوجل» و«فيسبوك» و«جامعة شانغهاي المفتوحة» و«الكومنولث للتعلم» (Commonwealth of Learning) وقال البروفيسور تاو زان، مدير «معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم»: «يشرّفنا التعاون مع صرح أكاديمي وتعليمي رائد مثل «جامعة حمدان بن محمد الذكية» لإطلاق دورة «كيف تُصبح معلماً عن بُعد في 24 ساعة» بالروسية والفرنسية والإسبانية إلى جانب العربية والإنجليزية، في إضافة هامة وداعمة لمبادرتنا «معاً لمكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكد معالي حسين الحمادي أن دولة الإمارات بمؤسساتها التعليمية الرائدة في مقوماتها ومواردها التعليمية والتكنولوجية والتدريسية، ومن ضمنها جامعة «حمدان بن محمد الذكية»، أصبحت مساهماً بارزاً في التنمية المستدامة للتعليم ليس محلياً فحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك نتيجة دعم ورؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم بوابتنا نحو بناء الإنسان والانطلاق من خلاله إلى آفاق العالمية والتقدم والريادة المعرفية.

من جانبه، أشار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى أنّ إطلاق الدورة التدريبية الإلكترونية «كيف تُصبح معلماً عن بُعد في 24 ساعة» بـ 5 لغات عالمية، يمثل قفزة نوعية باتجاه النهوض بالتعليم ليكون أكثر جودة وكفاءة ومرونة، بما يتماشى مع التطورات العالمية المتسارعة، لافتاً إلى أنّ الإنجاز الجديد يُضاف إلى مسيرة المكتسبات الحضارية التي تقودها دولة الإمارات.