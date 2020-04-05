إنشاء مركز المسح لفحوص «كورونا» بالفجيرة

السيد حسن (الفجيرة)

أكدت منطقة الفجيرة الطبية بدء العمل في تشييد مركز المسح لفحص فيروس كورونا بمنطقة الرميلة بمدينة الفجيرة، وذلك تمهيداً للبدء في تقديم خدمات الفحص للفيروس بالنسبة للمواطنين والمقيمين، خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال الدكتور محمد عبدالله بن سعيد مدير «طبية الفجيرة»: إن المركز حتى الآن في مرحلة الإعداد والتجهيز، وفي حال الانتهاء منه سوف نقوم، كوزارة الصحة، بتسلمه بالتعاون مع الجهات الطبية واللوجستية الأخرى، وسنبدأ تقديم خدمات عاجلة وسريعة لفحص فيروس كورونا بطريقة ميسرة وسهلة ومرنة للغاية، مؤكداً أن مركز المسح يأتي بناءً على توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أجل صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ومحاصرة الفيروس والقضاء عليه.

وأشار مدير طبية الفجيرة إلى أن جميع الطواقم الطبية جاهزة تماماً للعمل في مركز المسح، وتضم عدداً كافياً من الأطباء والفنيين المختصين في التحاليل الطبية والطب الوقائي، حيث يبذل «الجيش الأبيض» في هذه الأيام جهوداً عظيمةً وعلى قدر المسؤولية الوطنية الكبيرة.

وتلقى أهالي الفجيرة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص مركز وطني للمسح وإجراء الفحوص السريعة في الفجيرة ضمن مراكز أخرى في جميع الإمارات، بمزيد من الارتياح والثناء والإشادة، مؤكدين أن هذه التوجيهات تؤكد حرص سموه على صحة أبنائه المواطنين والمقيمين بالدولة.

وقال الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة الأسبق: «بادرة كريمة وقرار حكيم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتأكيد نحن معه وندعو له، وسنكون أول الملبين لهذا التوجيه».

وقال سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة: «قرار حكيم، وسنكون أول الملبين والمنفذين، فدائماً سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يصدر توجيهاته السامية التي تصب في صالح الوطن والمواطن».

من جانبه، قال محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذا التوجه، ونحن بدورنا في الحكومة سوف ندعو لهذا المسح، وندعو جميع موظفينا للاستفادة منه من أجل سلامتهم جميعاً».

وقال سهيل القاضي، مدير مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الخيرية: «ندعو الله أن نتجاوز هذه المحنة قبل أن يدخل شهر رمضان الكريم، وجميع جهود الدولة وتحركاتها الدؤوبة تعمل من أجل احتواء الفيروس والقضاء عليه في الأيام القادمة، وإنشاء المركز يذهب في هذا الاتجاه».