مقابلات «الشارقة للتفوق التربوي» عبر الفيديو

الشارقة (الاتحاد) باشرت لجان التحكيم المركزية في جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي المرحلة الثانية من أعمال التحكيم «عن بُعد» لإجمالي 320 عملاً، على أن تنتهي من أعمالها الأربعاء القادم.

وقال محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم: إن أعمال تقييم المشاركات للمتنافسين في الدورة الحالية بدأت مطلع مارس الماضي، ويجري حالياً العمل على المقابلات الشخصية والزيارات للمتأهلين الحاصلين على 800 درجة فما فوق، لافتاً إلى تكيف إدارة الجائزة مع المستجدات نتيجة لتوافر البنية التحتية واعتماد الجائزة منذ سنوات على منصة التحكيم الإلكتروني، ما جعل آلية العمل انسيابية ولم تتوقف، فيما تم التعامل مع مسألة المقابلات الشخصية للمرشحين بنظام الفيديو المرئي استجابة لتوجيهات الحكومة الرشيدة بضرورة البقاء في المنزل تفاديا لخطر الإصابة بالفيروس.

وأفاد بأن الجائزة الأولى على مستوى الدولة «أم الجوائز»، تهتم بتقدير المتميزين والاحتفاء بهم، معتبراً الجائزة إضافة مهمة.

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