الامارات | مدارس خاصة بالشارقة تبدأ إجراءات إعادة رسوم المواصلات للفصل الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة بالشارقة تبدأ إجراءات إعادة رسوم المواصلات للفصل الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت مدارس خاصة بالشارقة أولياء أمور الطلبة عدم مراجعتها ودخول مبناها بخصوص استرجاع رسوم المواصلات والمقاصف للفصل الدراسي الثالث، وأبلغتهم بأنها ستتولى إيداع هذه الرسوم في حساب ولي الأمر بالمدرسة، التزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقوانين المتبعة بالدولة، وتجنباً للتجمعات، وحفاظاً على سلامة أولياء الأمور والعاملين في المدرسة، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا.

وبعثت هذه المدارس رسائل نصية عبر الهواتف المتحركة لأولياء الأمور أخبرتهم فيها أنها ستتخذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة فيما يتعلق بإرجاع الرسوم المستحقة لهم فور انتهاء الفترة الحالية والأزمة العالمية التي تمر بها الدولة وباقي دول العالم، وذلك بعد ورود لها العديد من الاستفسارات عن إرجاع رسوم المواصلات والأنشطة.

وأشارت في تعميمها إلى أن قرار منع أولياء الأمور من دخول المدرسة وإيداع مبالغ رسوم المواصلات في حساب ولي الأمر بالمدرسة، يأتي بعد أن ورد لها العديد من التساؤلات حول آلية استلام أولياء الأمور هذه الرسوم، لافتة إلى أنها لا تريد أن تخرق قوانين الدولة والإمارة بشأن اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتمثلة بمنع التجمعات.

وأكدت إدارات مدارس أنها فور تلقيها قرار هيئة الشارقة للتعليم الخاص فيما يتعلق بضرورة إعادة رسوم المواصلات للفصل الدراسي الثالث، بعثت رسائل لأولياء الأمور أخبرتهم فيها بالآلية التي سيتم اتباعها لإرجاع الرسوم، إذ سيتم إيداعها برصيد ولي أمر الطالب وسيتمكن من الاستفادة منها في تسديد الرسوم الدراسية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

وقررت هيئة الشارقة للتعليم الخاص رد رسوم المواصلات والتغذية، وأي رسوم أخرى لن يستفيد منها الطالب وولي الأمر حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

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وأكدت الهيئة في قرارها أن المبالغ المالية المتحصلة ستقتصر فقط على الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثالث لجميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة لجميع المناهج.

وأشار مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالشارقة، علي الحوسني أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات التعليمية، ووفقاً للمستجدات الحالية وظروف التعليم عن بعد قررت استرداد رسوم المواصلات والتغذية ورسوم الأنشطة وغيرها من الرسوم، التي لم يستفد منها الطلاب وأولياء أمورهم حتى نهاية العام الدراسي الحالي، عدا الرسوم الدراسية للفصل الثالث.

وأكد على أهمية استفادة الطلاب والطالبات من الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس عن بعد، والالتزام بمواعيد الحصص والدروس لتحقيق الفائدة المرجوة منها.

ووجه المدارس بتقديم برامج ميسرة في عملية التعليم عن بعد وعدم تكليف أولياء الأمور بالواجبات ومتابعة المقررات الدراسية وإثقال كاهلهم، وأن تستخدم برامج البث الحي في شرح المقررات الدراسية بشكل مباشر وتقليل الواجبات وتقديم المحتوى بشكل سهل وسلس بما يتناسب مع قدرات أبنائنا الطلبة.

وبين الحوسني، أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص تبحث حالياً آلية لتقييم الطلاب في الفصل الثالث، والتي سيتم إقرارها لاحقاً.