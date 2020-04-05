الامارات | "الصحة" تعلن شفاء 19 حالة وتسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن رصدها 294 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد" (كوفيد - 19)، تم التعرف إليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة.
وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 " وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.
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