الامارات | شرطة دبي تُلغي مخالفات الرادار لمخالفي قرار تقييد الحركة الشامل منذ إعلانه وحتى تفعيل موقع التصاريح

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تُلغي مخالفات الرادار لمخالفي قرار تقييد الحركة الشامل منذ إعلانه وحتى تفعيل موقع التصاريح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي عن إلغاء المخالفات التي تم رصدها عن طريق الرادارات للمخالفين لقرار تقييد الحركة الشامل، وذلك منذ الإعلان عن القرار في الساعة 8 من مساء 4 أبريل وحتى تفعيل موقع التصاريح.
وشددت على أنه يتوجب على الجميع الحصول على التصريح قبل مغادرة العمل أو المنزل لتجنّب التعرض للمخالفات، والمساءلة القانونية، عبر https://dxbpermit.gov.ae/permits
وأضافت شرطة دبي أنه لن يتم تفعيل رادارات ضبط المخالفين لقرار تقييد الحركة الشامل للأفراد الذين يتنقلون بين الإمارات مروراً بدبي شرط استخدام الشوارع الخارجية وعدم التوقف في دبي.
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