الامارات | تشديد الرقابة وتطبيق القانون منعاً للتجمعات في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الرقابة وتطبيق القانون منعاً للتجمعات في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عام شرطة رأس الخيمة، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن الشرطة لاحظت مؤخراً بعض التجمعات الكثيرة في بعض المحال التجارية، ومحال بيع المواد الغذائية، وأسواق الخضار والفاكهة، وبيع الأسماك، ومحال الصرافة المالية، وصالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، والشواطئ وغيرها من المرافق العامة، وتابع أن التجمع من قبل الجمهور يشكل خطراً على المجتمع والصحة العامة، في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم في مواجهة ومكافحة تفشي فيروس «كورونا».

وأوضح، أن الشرطة رأت ضرورة تشديد الرقابة على الجميع وتطبيق القانون منعاً لتجنب التجمعات، مع استثناء الخروج فقط لتوفير الاحتياجات الضرورية من منافذ بيع المنتجات الغذائية من جمعيات وسوبرماركت، كما سيتم استثناء المتوجهين إلى المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات للاحتياجات الطبية الضرورية، أو في حال الخروج لإجراء الفحص الطبي المتعلق بفيروس «كورونا» أو في حال الخروج للعمل، وذلك للعاملين في القطاعات الحيوية المصرح لها على مدى 24 ساعة، وفي جميع هذه الاستثناءات والأحوال يشترط على الجميع ارتداء الكمامة والقفاز إن أمكن بعد الخروج من المنزل.

وأضاف، أنه دعماً للإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الوقائية في رأس الخيمة، أشاد بمدى تجاوب وتعاون أفراد المجتمع مع الجهات المختصة في الإمارة مثل وزارة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة ومركز الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة وجميع الجهات المختصة والمعنية في الإمارة وحرصهم على الاستجابة لكل النداءات التي تدعو بضرورة البقاء في المنازل والحرص على التباعد المجتمعي وترك مسافة كافية بين الآخرين، وتجنب التجمعات في الأماكن الحيوية.

وأشار إلى أنه لابد من تجنب الاختلاط مع الآخرين، أو التجمع وإقامة المناسبات العائلية وتجمعات الأصدقاء، وعدم ترك المنزل لأي أسباب غير ضرورية، ومنع التوجه للسوبر ماركت بصحبة الأطفال وأفراد العائلة، وتجنب ممارسة الرياضة خارج المنزل، والخروج فقط للضرورة القصوى، مؤكداً بأن المخالفين عُرضة للمساءلة القانونية، متمنياً الأمن والسلامة للجميع ومقدرًا تجاوب الجمهور مع كل احتياطات السلامة والوقاية.