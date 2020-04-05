الامارات | شرطة رأس الخيمة: لا صحة لتقييد الحركة 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة: لا صحة لتقييد الحركة 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن وجود تقييد الحركة لمدة 24 ساعة في إمارة رأس الخيمة.

وأوضحت أن فترة تقييد الحركة المرورية تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، حسب ما هو متبع، ولا صحة لما تداولته بعض المواقع الإخبارية بتقييد الحركة مدة 24 ساعة.

وأضافت "نرجو من الجميع التعاون والالتزام بتدابير الصحة والسلامة والابتعاد عن التجمعات في الأماكن الحيوية، ومنها المحال التجارية والغذائية وأسواق الخضار والأسماك ومحال الصرافة وصالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، وغيرها".