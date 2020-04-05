الامارات | تعرف إلى 5 أماكن صنفت الأكثر نشراً لفيروس "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى 5 أماكن صنفت الأكثر نشراً لفيروس "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مستشفى رأس الخيمة 5 مناطق صنفها كأكثر الأماكن نشرا للعدوى وفيروس "كورونا" في الشركات والمؤسسات ومقرات العمل، حيث وضع المستشفى فرقا لإجراء مسح في مؤسسات الإمارة لتقييم الإجراءات الصحية فيها.

وتفصيلا قال المدير التنفيذي في مستشفى رأس الخيمة الدكتور رضا صدّيقي، إن المستشفى باشر في عمليات تقييم الإجراءات الصحية المتبعة في العديد من الشركات القائمة في الإمارة، وذلك للمساعدة في الحفاظ على سلامة آلاف الموظفين ولمنع انتشار فيروس "كورونا" ولكسر سلسلة انتقال الفيروس عبر الأسطح المعرضة للتلامس، حيث تتضمن إجراءات التقييم اتباع أعلى معايير السلامة للقوى العاملة من خلال تنفيذ بروتوكولات التعقيم.

وأوضح، أن المستشفى رصد خمس مناطق صنفت كأكثر الأماكن نشرا للعدوى وهي: المكاتب والهواتف المحمولة ومناطق تناول الطعام ومفاتيح المكيفات ودورات المياه، ولفت إلى أنه يجب استعمال المعقمات والمناديل الطبية لتقليل احتمالات انتقال العدوى، واستخدام عمليات التواصل والدفع الإلكترونية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن المستشفى يتفهم عدم قدرة العديد من المؤسسات والشركات مثل منشآت التصنيع والإنتاج وغيرها متابعة عملها "عن بعد"، وتابع أن لمس الأسطح الملوثة بفيروس "كورونا" المستجد أحد أهم أسباب انتقال العدوى، حيث سيقدم فرق التقييم الصحي المؤسسي في المستشفى تقريراً مفصلا لنظافة بيئة العمل وإجراءات التنظيف ومرافق النظافة الشخصية في مؤسسات في رأس الخيمة.

وأشار إلى أن الفريق يقوم بجمع مسحات من أماكن متنوعة داخل الشركات، بالإضافة إلى أخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها في المخبر لتحري فعالية عمليات التعقيم والمواد الكيميائية المستخدمة ومن ثم يتم تقديم التوصيات وفق النتائج".

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ولفت إلى أن الفريق يعمل على تقييم إجراءات النظافة وفحص العديد من مرافق بيئة العمل ومنها الممرات والأرضيات والمداخل ومسارات الخروج ومكاتب العمل والمآخذ الكهربائية بالإضافة إلى بروتوكولات تنظيف دورات المياه ومعايير مكافحة الحشرات فضلاً عن توفير المعقمات في أماكن مناسبة والصابون وتعقيم دورات المياه والهواتف وملحقات الخزائن وغيرها.

وأضاف، أن الفريق حدد أماكن انتقال العدوى في الشركات ومنها في المكاتب وحواسيب الموظفين ومناطق تناول الطعام ودورات المياه والمآخذ الكهربائية حيث تبين أنه لا يتم تنظيف المكاتب والهواتف عادة بينما تعد مناطق تناول الطعام البيئة المثالية لنشر جميع أنواع العدوى، مشيرا إلى أن الفريق أوصى الشركات بإيقاف تقديم الأطعمة وبإجراء تعقيم دوري للمكاتب والهواتف المحمولة والمعدات الشخصية في فترات زمنية محددة وبشراء معقمات طبية ومناديل.

وذكر أن التوصيات تشمل إحضار الطعام من المنزل واستخدام الأوراق بالحد الأدنى لأنها قد تنشر العدوى بانتقالها من يد لأخرى واستبدالها بالوسائل الإلكترونية، إذ تسهم هذه الإجراءات في خفض إمكانية نقل العدوى، كما ينصح بتدريب طاقم التنظيف على كيفية استخدام وتمديد المنظفات الكيميائية، فضلاً عن مراقبة استبدال رأس مماسح التنظيف وماسحات الغبار، بالإضافة إلى تعقيم آلات البيع ومختلف الأسطح، مع تسجيل كل هذه الإجراءات لضمان تعقيم جميع أماكن العمل بشكل مستمر.