الامارات | إلزام عاملي صالونات الحلاقة ومراكز التجميل في رأس الخيمة بارتداء الكمامات

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام عاملي صالونات الحلاقة ومراكز التجميل في رأس الخيمة بارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت دائرة دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية في الإمارة بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى للزبائن، واستقبال متلقي الخدمة فقط في الصالونات، وعدم ترك أي زبون في وضعية الانتظار لحين بدء الخدمة، وعليه يكون موعد الحصول على الخدمة مسبقا عبر الهاتف أو وسيلة الكترونية أخرى.

وأشار مدير عام الدائرة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، إلى ضرورة تعقيم الصالونات الرجالية والنسائية بصورة دورية والمعدات والأدوات المستخدمة حفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين بها والزبائن، مع أهمية توثيق لعمليات التعقيم.

وأوضح أن الدائرة تقوم بحملات تفتيشية من قبل إدارة الرقابة والحماية التجارية لمتابعة التزام كافة الصالونات بالتعميم، وستتخذ إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة.