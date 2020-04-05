الامارات | شرطة دبي تفعل الرادارات وتشترط حمل التصاريح وفواتير الشراء لتجنب المخالفات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تفعل الرادارات وتشترط حمل التصاريح وفواتير الشراء لتجنب المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة دبي ضرورة وجود تصريح من جهة العمل للفئات المستثناة من تقييد الحركة خلال عمليات التعقيم الوطني التي مددت لتصبح على مدار اليوم لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى توافر أثبات سبب الخروج من فواتير الشراء بالنسبة للفئات غير المستثناة المسموح لها فقط بقضاء الأغراض الضرورية.

وقامت شرطة دبي بتفعيل الرادارات منذ صدور قرار تمديد عمليات التعقيم مساء أمس، والتقطت أجهزة الضبط عشرات المركبات في مختلف شوارع وطرق الإمارة.

وذكرت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، أن الرادارات سوف تقوم بتصوير جميع المركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم، ويسمح فقط بالخروج من المنزل لقضاء الاحتياجات الأساسية، والضرورية مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز والحفاظ على المسافة الآمنة من الآخرين والخروج، لافتة إلى أن الخروج لغير ذلك سواء من قبل الفئات المستثناة يجب أن يكون مع السائق إثبات بالخروج في حالة استيقافه من قبل الدوريات أو تصويره بالرادر.

وأضافت: "في حالة الخروج من المنزل لقضاء الاحيتاجات الأساسية والضرورية، يشترط إثبات بالخروج مثل فاتورة الشراء أو موعد المستشفى".

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي أعلنت أمس عن تكثيف التدابير الاحترازية في جميع مناطق إمارة دبي، وتقييد حركة المشاة والمركبات بكافة أنواعها بشكل كامل على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين اعتباراً من الساعة 8 من مساء أمس ويستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية، بالإضافة الى القطاعات الحيوية المعلن عنها.

وقال مدير الادارة العامة للعمليات في شرطة دبي اللواء كامل بطي السويدي إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة القاطنين في الدولة، ومن أجل تسريع وتيرة انجاز عمليات التعقيم في إطار برنامج التعقيم الوطني.

وسوف تتم الاستعانة بالدوريات الامنية وتقنيات الضبط الإلكترونية "الرادارات والكاميرات المنتشرة" في إمارة دبي لضمان التزام الجميع باجراءات برنامج التعقيم الوطني واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأضاف أن خدمات هاتف النجدة 999 ستستمر في تلقي وتقديم الدعم لجميع المكالمات الطارئة، إضافة الى مركز الاتصال 901 للحالات غير الطارئة، كذلك يمكن استخدام خدمة عين الشرطة ومنصة ecrime للإبلاغ عن أي ظواهر سلبية أوتجاوزات.

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وناشد السويدي جميع المواطنين والمقيمين التكاتف والبقاء في المنازل والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسلامتهم وسلامة أسرهم، والتعاون لتحقيق أهداف الحملة الوطنية.