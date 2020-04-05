الامارات | هل يصيب فيروس «كورونا» الرجال بالعقم

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصيب فيروس «كورونا» الرجال بالعقم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد التواصل الاجتماعي، معلومات طبية تتحدث عن إصابة الرجال المصابين بفيروس «كورونا» بالعقم، نتيجة اختلال التوازن المناعي للخصتين. ونشرت صفحات إخبارية في «سوشيال ميديا»، دراسة لأخصائيين في مركز الطب التناسلي، بمستشفى «تونغجي»، في مدينة ووهان الصينية، تفيد أن فيروس كورونا، يهدد قدرة الرجال على الإنجاب.

ونقلت صحيفة «South China Moring Post» عن الأطباء، أن الإصابة بعدوى فيروس كورونا، يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المناعي في الخصيتين، والذي قد يتسبب بحدوث التهاب، ما يؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وصولا إلى العقم، وأوصى الخبراء بأن يخضع الرجال الذين أصيبوا بالفيروس لفحوصات، لمعرفة مدى تأثير العدوى على خصوبتهم.

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كما أظهرت دراسة صينية أخرى أن فيروس كورونا المستجد يضر بالخصيتين، ما قد يؤدي إلى عقم الرجال وأوضحت الدراسة، أن إنزيم “ACE2” الذي يتواجد غالبا في أغشية الرئتين والخصيتين والكلى هو المستقبل بشكل أساسي للفيروس، ما قد يؤدي إلى إصابة الخصية وتلفها، وقد يؤثر تلف الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية، ومجموعة هرمونات الأندروجينن، ومنها هرمون التستوستيرون المسؤول عن الوظائف الجنسية عند الذكور.

في المقابل أكد أخصائي علم الأمراض المعدية والمناعة ومدير مختبر العناية الطبي، الدكتور جهاد سعادة، لـ«الامارات اليوم»، أن فيروس «كورونا» لا يسبب العقم لدى الرجال، وأن التحذير صدر في بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، تشير إلى أن الفيروس يستهدف خلايا معينة تسمى إنزيم «ACE2»، موجود بشكل أساسي في جهاز التنفس السفلي والعلوي في الأنف الحلق والرئتين وبشكل ثانوي في الكلى وبشكل بسيط في الخصيتين.

وأوضح، أن الدراسة تحذر من احتمالية وصول الفيروس إلى تلك المناطق فإنه قد يؤدي إلى إصابة الرجال بالعقم، وإحداث ضرر في تلك الخلايا، وتابع أن الطب لم يثبت وصول «كورونا» إلى خلايا الخصيتين أو أحداث أي ضرر أو عقم للرجال. وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات عقم لدى الرجال المصابين بفيروس «كورونا» حتى الآن.