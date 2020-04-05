الامارات | "التعليم والمعرفة" تطلق 8 خدمات إلكترونية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم والمعرفة" تطلق 8 خدمات إلكترونية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق ثمانية خدمات إلكترونية جديدة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لزيادة كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتوفير الوقت والجهد على الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية عند الحاجة لإنجاز المعاملات والحصول على الخدمات.

وتلبي الخدمات الإلكترونية الجديدة احتياجات فئتين رئيسيتين من المتعاملين هما الطلبة وأولياء الأمور من جهة، ومشغلي مؤسسات التعليم الخاص من المدارس والحضانات من جهة أخرى. تركز المجموعة الأولى من الخدمات على التصديق الإلكتروني للشهادات والرسائل وغيرها من الوثائق فيما تركز المجموعة الثانية على إصدار إخطارات التعيين الإلكترونية للعاملين في الحضانات والمدارس الخاصة، والتحقّق من صحة الشهادات المصدقّة إلكترونياً.

ومع إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة، تكون الدائرة قد نجحت في أتمتة 95% من إجمالي الطلبات التي تتلقاها للحصول على خدماتها، حيث أنجزت دائرة التعليم والمعرفة أكثر من 143 ألف عاملة من هذا النوع خلال العام 2019، كما ستسهم الخدمات الجديدة في تسريع عملية تقديم الخدمات للمتعاملين واختصار المدة المطلوبة لإنجازها بما يسهم في توفير الوقت على ما يقارب الـ 307 من الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى العاملين في 204 مدرسة خاصة، و13 من مدارس الشراكة التعليمية، و265 حضانة في إمارة أبوظبي، ويمكن للمتعاملين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة، أو منصة "تم".

وتنضم حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة إلى مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة لمتعامليها، والتي شملت مؤخراً تفعيل منظومة متكاملة للتعليم عن بعد بالتعاون مع عدد من الشركاء في مجالات التعليم والتكنولوجيا وتقنية المعلومات مثل “منصة ألف ”و “Renaissance” و “myON” و “Mathletics” و “Amazon Webservices” و “Pearson”، حيث قامت الدائرة بتطوير مجموعة من الحلول المتكاملة التي تمكّن الطلبة من مواصلة التعلّم في بيئة آمنة من منازلهم، عقب الإعلان عن تعطيل المدارس ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة على المستوى الوطني للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد).