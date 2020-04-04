الامارات | بالفيديو.. إغلاق محطات مترو دبي حرصا على سلامة الركاب

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إغلاق محطات مترو دبي حرصا على سلامة الركاب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
باشرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اغلاق محطات المترو على الخطين لاحمر والاخضر بعد إعلانها إيقاف الخدمة في كل المحطات ابتداء من الغد 5 ابريل حتى إشعار آخر، ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة خلال هذه الفترة، التي تشهد تطبيق برامج مكثفة من الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت "طرق دبي" أن خدمة المترو والترام لن تكون متاحة خلال فترة التعقيم المُعلنة، فيما تلتزم الهيئة بتوفير مختلف سبل الدعم الممكنة لكل أفراد المجتمع في هذه المرحلة الصعبة وأنها ستوفر خدمة الحافلات العامة مجانا كما ستوفر خدمة مركبات الأجرة بخصم بنسبة 50%.
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