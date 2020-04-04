الامارات | هل حركة جميع المركبات مقيدة خلال فترة "التعقيم الوطني" بدبي ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل حركة جميع المركبات مقيدة خلال فترة "التعقيم الوطني" بدبي ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن القرار الجديد من شأنه تقييد حركة الجميع من أفراد، ومركبات في مختلف أنحاء دﺑﻲ، وتطبيق القرار، يبدأ من الساعة 8 من مساء يوم السبت 4 أبريل، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

وحسب القرار فإن أعمال وسائل النقل العام ﺑﻤا في ذلك الحافلات، كذلك سيارات الأجرة "التاكسي "ستتواصل بشكل طبيعي، مع ضرورة ارتداء الكمام والقفاز، والالتزام بالإبقاء على مسافة مترين بين الراكب والآخر.

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ويستثنى من القرار أيضاَ العالمين في الفئات المحددة، المسموح للعاملين فيها التحرك خلال فترة التعقيم الوطني، مع الالتزام بالإجراءات المتبعة.

ويمتد برنامج التعقيم في دﺑﻲ طوال 24 ساعة، يومياً لمدة أسبوعين، وﻳﻤنع خلاله الخروج من المنزل باستثناء الحاجات الضرورية "الغذاء والدواء"، أو العمل ضمن القطاعات الحيوية.