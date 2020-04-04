«شرطة أبوظبي» تحذر من الروابط المشبوهة عبر شبكات التواصل الاجتماعي

حذرت شرطة أبوظبي من الروابط الوهمية المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني وعدم نشرها أو تداولها للغير.

ودعت شرطة أبوظبي في هذا الصدد الجمهور إلى عدم التعامل مع الرسائل التي تحمل روابط إلكترونية مشبوهة ومجهولة المصدر، والتي تصل إلى هواتفهم أو عن طريق البريد الإلكتروني خوفا من الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تطلب تعبئة البيانات الشخصية لربح جوائز مالية أو الحصول على وظيفة أو ربح بطاقات شحن وتوهم المستقبل أنها صادرة عن شركات اتصالات أو شركات توظيف أو مؤسسات تجارية أو حتى وزارات أو مؤسسات وطنية وغيرها وروابط مواقع طيران السفر لإلغاء الحجوزات بشأن كورونا، وكذلك روابط تنزيل فلاتر لبعض برامج التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أنه تبين أن بعض تلك الروابط فيروس جرى إعداده لسرقة البيانات الشخصية.

وأوضحت أن أصحاب المواقع المشبوهة مبتزون يقومون بإنشاء روابط وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويستخدمون أسماء مستعارة لاصطياد الضحايا.

وحثت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة الانتباه للروابط التي يرسلها المحتالون الذين يطلبون من الضحايا للحفاظ على حساباتهم على الواتس أب أو سناب شات أو غيرها من البرامج.. الدخول إلى تلك الروابط وكتابة عنوان البريد الإلكتروني والرقم السري للمستخدم في البرنامج فيقعون ضحية لسرقة حساباتهم والحصول على بياناتهم الخاصة ثم تهديدهم بدفع مبالغ مالية.

وشددت على أهمية التحقق من مصداقية هذه المواقع وعدم الإفصاح عن معلوماتهم السرية وعدم الرضوخ للابتزاز أو إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر والالتزام باشتراطات الجهات المعنية، وتحذيراتها المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وسرعة الإبلاغ عن عمليات الابتزاز والتهديد، عبر بدالة أمان على الرقم/8002626/ لحماية أفراد المجتمع من المجرمين للتمكن من تعقب تلك الجرائم والتصدي لها.

ولفتت إلى أهمية دور الأسرة في توعية الأبناء والشباب لحمايتهم من مخاطر الجرائم الإلكترونية وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وكافة التقنيات الحديثة.. مشيرة إلى حرصها المستمر على تعزيز ونشر التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية ودعت إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني - [email protected] - للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.