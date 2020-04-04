محمد بن زايد: أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة تضامن ومواساة للصين التي أعلنت السبت يوم حداد على ضحايا فيروس كورونا.

وكتب سموه في تغريدة نشرت بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والصينية على حسابه الرسمي في "تويتر": "أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعباً، في حدادها الوطني اليوم على من قضوا بفيروس كورونا، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع.. وعزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم متمنين الشفاء العاجل للمصابين .. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها".