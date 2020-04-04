الامارات | 3 حالات يسمح فيها للجمهور بالخروج خلال فترة تقييد الحركة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات يسمح فيها للجمهور بالخروج خلال فترة تقييد الحركة بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
حدد اللجنة الوطنية للأزمات والكوارث في دبي 3 حالات بعينها يُسمح خلالها بالخروج من المنزل لعامة الناس، مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز والحفاظ على المسافة الآمنة من الآخرين.
وأفادت اللجنة بأنه يمكن لجميع أفراد المجتمع (عامة الناس) الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية (الغذائية والصحية) من منافذ بيع المنتجات الغذائية (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات)، عند الحاجة ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل (المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات وطلبات توصيل الأدوية) مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله.
كما يُسمح كذلك بالخروج في حالات التوجه للفحص الطبي المتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث مساء اليوم بالتنسيق مع "مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا" تكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملاً وبمعدل 24 ساعة، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف انحاء الإما
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