الامارات | 4 فئات مستثناة 6 ساعات فقط من قرار تقييد الحركة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فئات مستثناة 6 ساعات فقط من قرار تقييد الحركة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استثنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أربع فئات من قرارها بتقييد حركة الأفراد على مدار 24 ساعة خلال برنامج التعقيم الوطني، وسمحت لهم بالخروج لمدة ست ساعات فقطـ، من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وهذه الفئات هي، الخدمات المالية والمصرفية والبنوك ومحلات الصرافة، وخدمات الرعاية الاجتماعية، وخدمات الصيانة، وخدمات غسيل وتنظيف الملابس للجهات الحيوية المصرح لها.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث قد اعلنت مساء اليوم بالتنسيق مع "مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا" تكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملاً وبمعدل 24 ساعة، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف انحاء الإمارة، مع البدء في تطبيق تلك الإجراءات من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت 4 أبريل، وعلى مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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