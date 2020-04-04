الامارات | تسهيل عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين إلى وطنهم‎

شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيل عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين إلى وطنهم‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حرص دولة الامارات العربية المتحدة على تكثيف تعاونها الدولي وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد COVID 19، تم اليوم 4 أبريل 2020 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن رحلات الترانزيت للرعايا البريطانيين خلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب.

وقع المذكرة عن جانب دولة الإمارات خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعن الجانب البريطاني سعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

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وتنص مذكرة التفاهم على استعداد البلدين لتيسير حركة رعاياهما خلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب، وتوفير إطار شامل بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لتسهيل تسيير رحلات الترانزيت للرعايا البريطانيين الذين سيجري إجلاؤهم.

وستسهم مذكرة التفاهم في تسهيل عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين إلى وطنهم، وذلك من خلال السماح للرحلات الجوية التي ستقلهم بالعبور من خلال مطارات دولة الإمارات في طريقها إلى المملكة المتحدة، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لها، مع المحافظة على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تمنع من تفشي فيروس كورونا المستجد في الدولة.

ويأتي توقيع المذكرة تأكيداً على العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين والتعاون المستمر في كافة المجالات، والتزام الطرفين بتطبيق جميع التدابير الملائمة للحد من انتشار الوباء العالمي.