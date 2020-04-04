الامارات | بالفيديو.. شاهد عن قرب كيف يتم تعقيم المحال التجارية في أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شاهد عن قرب كيف يتم تعقيم المحال التجارية في أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت الجهات المختصة في إمارة أم القيوين، من رجال الدفاع المدني وعمال البلدية، تعقيم المحال التجارية والمرافق العامة، بعد إعلان تمديد برنامج التعقيم الوطني، وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، أعلنت استمرار برنامج التعقيم الوطني، لضمان استمرار عملية التعقيم، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف أنحاء الدولة، ضمن إجراءات الإمارات لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان برنامج التعقيم الوطني قد انطلق يوم الخميس 26 مارس، قبل أن يتم تمديده للمرة الأولى حتى يوم الأحد 5 أبريل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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