الامارات | إيقاف خدمة مترو دبي حتى إشعار آخر .. والحافلات العامة مجانا

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف خدمة مترو دبي حتى إشعار آخر .. والحافلات العامة مجانا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وقف خدمة مترو دبي، ابتداء من الغد 5 ابريل حتى إشعار آخر، في كل محطات المترو العاملة على الخطين الأحمر والأخضر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة خلال هذه الفترة، التي تشهد تطبيق برامج مكثفة من الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في تعميم اطلعت عليه "الامارات اليوم" لشركة "سيركو"، الشركة المشغلة لمترو دبي لمصلحة هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنه سيتم اغلاق كل المحطات حتى إشعار آخر، وانه سيتم إغلاق المداخل والمخارج لكل المحطات خلال فترة الاغلاق، تنفيذاً لبرنامج التعقيم الوطني.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قبل قليل عن تقديم خدمة الحافلات العامة مجانا خلال فترة التعقيم الشامل للإمارة وذلك لخدمة المُصرح لهم بالتنقُّل خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني الذي أعلن عن تمديد العمل فيه على مدار ال 24 ساعة ابتداء من الليلة وحتى إشعار آخر، كما أعلنت الهيئة عن منح الركاب من مستخدمي سيارات الأجرة "التاكسي" خصماً قدره 50% على القيمة المستحقة للأجرة