الامارات | 73.86% من سكان دبي دون الـ 40 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن 73.86% من سكان دبي دون الـ 40 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الإحصاءات الديموغرافية والحيوية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء أن 73.86% من سكان دبي دون الـ 40 عاماً. كما أن عدد السكان الذين تجاوزت أعمارهم الـ 75 عاماً (المعمرين) وصل إلى 11 ألفا و222 نسمة، شكلت الإناث نسبة 51.81% منهم مقابل نسبة 48.19% للذكور.

وتفصيلا، أظهرت الإحصاءات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن نحو 18% من إجمالي تعداد سكان الإمارة، البالغ ثلاثة ملايين و356 ألف نسمة مع نهاية العام 2019، يندرجون ضمن الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً، ونحو 73.86% من سكانها هم دون الأربعين عاماً.

ووفقاً للبيانات فقد وصل تعداد الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً، إلى 602 ألف و962 نسمة، شكل الذكور نسبة 74.53% بعد أن وصل عددهم إلى 449 ألفاً و412 نسمة مقابل نسبة 25.47% للإناث بمجموع 153 ألفاً و550 نسمة.

وحلت الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً في المركز الثاني على قائمة بيانات السكان في دبي، ليشكوا نسبة 16.64% من إجمالي التعداد العام، شكل الذكور نسبة 74.48% منهم، إذ وصل عددهم إلى 415 ألفاً و773 نسمة مقابل نسبة 25.52% للإناث، بمجموع 142 ألفاً و489 نسمة.

وشكلت الشريحة العمرية للسكان دون الأربع سنوات (الأطفال) 5.26% من إجمالي التعداد العام، إذ وصل عددهم إلى 176 ألفاً و517 نسمة.

وبلغ عدد السكان الذين تجاوزت أعمارهم الـ 75 عاماً 11 ألفا و222 نسمة، شكلت الإناث نسبة 51.81% منهم، إذ بلغ عددهن 5 آلاف 814 نسمة، مقابل نسبة 48.19% للذكور، بمجموع 5 آلاف 408 نسمات.

يشار إلى أن تعداد سكان إمارة دبي بلغ ثلاثة ملايين و356 ألف نسمة في نهاية العام الماضي، مقابل ثلاثة ملايين و192 ألفاً في عام 2018، بزيادة مقدارها 164 ألف نسمة، وبنسبة نمو بلغت 5.13%، وفقاً لبيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء.