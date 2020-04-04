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الامارات | "الصحة" تحذر من لقاحات وعلاجات احتيالية لفيروس كورونا

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وجيه السباعي- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الاختبارات واللقاحات، والعلاجات الاحتيالية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة، في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية بالدولة، إن شركات عدة تصنع منتجات غير معتمدة، للكشف عن «كورونا» وعلاجه.

وأوضحت الوزارة أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ولجنة التجارة الفيدرالية، أصدرتا رسائل تحذيرية إلى سبع شركات تبيع منتجات «كوفيد-19» احتيالية، وأن هذه المنتجات غير معتمدة، وتشكل مخاطر كبيرة على صحة المرضى، وتنتهك القانون.

وأضافت الوزارة أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية توصي المستهلكين، وممارسي الرعاية الصحية، بالحذر من المواقع الإلكترونية، والمتاجر التي تبيع المنتجات التي تدعي أنها تمنع أو تعالج «كوفيد-19»، وأنه لا يجب تعاطي أي نوع من أنواع الكلوروكين، إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الطبيب المعالج، وذلك من الصيدليات المرخصة والمسجلة في الإمارات، ويجب الحذر من اقتناء الدواء، من خلال مصادر غير مشروعة، أو من خلال الإنترنت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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