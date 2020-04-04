الامارات | «إسعاف دبي» توقع اتفاقيةً لتصنيع ممرات التعقيم الذاتي للمسعفين

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» توقع اتفاقيةً لتصنيع ممرات التعقيم الذاتي للمسعفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة «سفيكو جلوبال» المتخصصة في صناعة مواد الإطفاء والتعامل مع الحريق، اتفاقية لتوريد ممرات التعقيم الذاتي للمؤسسة والتي ابتكر فكرتها المدير التنفيذي خليفة الدراي، واتفق مع الشركة لتنفيذها.

وتهدف الاتفاقية إلى تعاون الطرفين في مجال تصنيع ممرات التعقيم الذاتي لحماية المسعفين وتأمين المجتمع ضد فيروس «كورونا» المستجد، حيث أن الشركة متخصصة في توريد معدات مكافحة الحرائق منها نظام رش المياه الاوتوماتيكي لذا برزت فكرة استخدام الرشاش في تعقيم المسعفين عن طريق وضع سوائل التعقيم بدلاً من المياه مع تطويع الرشاشات لتكون أقل كثافة واندفاعاً، وخلال 48 ساعة تم إنشاء ممر التعقيم الذاتي بالتنسيق بين الجانبين لغرض خدمة الوطن ومواجهة فيروس "كورونا"، وتشديد الإجراءات الاحترازية الراهنة والحد من انتشار الفيروس.



وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالحفاظ على المجتمع وحماية العاملين في الميدان الصحي والاسعافي ليواصلوا دورهم البطولي في التصدي للفيروس، دفعنا للتفكير والتنسيق مع أحد الشركاء لتوفير نظام صحي سريع للتعقيم.

وأكد أن المؤسسة من خلال أعمالها اليومية وتعاملاتها في الميدان تستنبط أفكاراً جديدةً وتبحث مع شركائها طريقة تطبيقها في الواقع توفيرا للوقت والجهد وتحقيقا لاهدافها الاستراتيجية، لافتاً إلى أن ممر التعقيم الذاتي هو أحد هذه الابتكارات التي تطبقها الآن المؤسسة على سبيل التجربة وستكون نتائجها الفعلية في الواقع سبيلا لتعميمها مستقبلا.