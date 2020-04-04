الامارات | بلدية عجمان تنجز ألاف المعاملات عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية عجمان تنجز ألاف المعاملات عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ألاف المعاملات ضمن منظومة العمل عن بُعد، حيث أظهر تقرير انجاز إدارة التخطيط والمساحة لشهر مارس 2020، بأن عدد المعاملات في الإدارة وصل إلى أكثر عن 1422 معاملة لجميع خدماتها، فيما انجزت إدارة المباني بالدائرة 430 معاملة خدمة ترخيص المباني، منها 243 معاملة مكتملة.

أما عن خدمة تصاريح وشهادات وتقارير المباني فقد بلغ اجمالي عدد المعاملات 1005 معاملات، منها 823 معاملة مكتملة، وعن خدمة تصنيف الاستشاريين فقد بلغ اجمالي عدد المعاملات 95، منها 86 معاملة مكتملة، وبلغ اجمالي معاملات خدمة تصنيف المقاولين 204 معاملة، وشملت خدمة فحص عينات ومواد البناء 8259 عينة، ووصل عدد التقارير إلى 3085 تقريراً.

وأشار تقرير إدارة نظم المعلومات المكانية، إلى تنفيذ 21 معاملة ضمن خدمات الخرائط والمخططات المكانية، أما عن خدمات العنونة والترقيم فقد بلغ اجمالي معاملات الشهر 157 معاملة، بالإضافة إلى طلبات تحديث البيانات المكانية، التي بلغت خمس معاملات، ومعاملتان بخدمات تطوير الأنظمة المكانية.

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وأشارت التقارير إلى نسبة إنجاز بعض المشاريع مثل تطوير تقاطع الراشدية الذي بلغ 35%، ونسبة إنشاء طرق في الحليو (المرحلة الثالثة) 90%، أما عن إنشاء طرق في مدينة محمد بن زايد فقد بلغت نسبة الانجاز 32%، وبلغت نسبة إنشاء طرق النعيمية (المرحلة الرابعة) 52%، وعن جسر المشاة في شارع الشيخ راشد بن حميد فقد تم إنجاز 98% منه.

وأكد مدير قطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، أن الدائرة تعمل ليلاً نهاراً لضمان سير العمل بكفاءة عالية وإنجاز كافة المعاملات باستخدام نظام العمل عن بُعد، وساهمت منظومة الدائرة المتطورة والمتكاملة وتقنياتها الحديثة في إنجاح العمل بسهولة وتأمين صحة وسلامة المتعاملين والموظفين.