الامارات | رسائل تنبيهية حول «كورونا» مباشرة من شرطة دبي إلى المركبات

شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تنبيهية حول «كورونا» مباشرة من شرطة دبي إلى المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي خدمة الرسائل النصية التنبيهية لتوعية مستخدمي سيارات «بي إم دبليو» و«مرسيدس».

وقال مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي العقيد تركي عبدالرحمن بن فارس إن الخدمة الجديدة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع التي يتبناها القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، منوهاً بتعاون شركتي «بي أم دبليو» و«مرسيدس» وحرصهما على تبني الخدمة لما لها من جوانب إيجابية على أفراد المجتمع من خلال دعمها لحملة «خلك في البيت».

وأضاف بن فارس أن الخدمة عبارة عن رسائل نصية للتوعية وأخرى تنبيهية باللغة الانجليزية تصل إلى السيارة من مركز القيادة والسيطرة وتظهر بصورة مباشرة على الشاشات في هذين النوعين من المركبات، وذلك لمطابقتهما المواصفات الفنية في إدارة مركز القيادة والسيطرة.