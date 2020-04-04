الامارات | طقس حار وممطر بعد ظهر اليوم .. ورطب حتى الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار وممطر بعد ظهر اليوم .. ورطب حتى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم مغبراً وحاراً نهاراً، يصبح غائماً جزئياً على بعض المناطق، مع احتمال تكوّن بعض السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

ولفت المركز إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 كيلومتراً في الساعة تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً الأحد، سيصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، بينما تبقى الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر، لتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س، كما يظل البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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وذكر المركز أن طقس الاثنين المقبل سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، خاصة على السواحل، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الثلاثاء، سيبقى رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، بينما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س، على أن يظل البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل، رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، مع حدوث ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وأكد المركز أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، لتتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س، فيما يستمر البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.