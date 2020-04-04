الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من الروابط الوهمية المشبوهة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من الروابط الوهمية المشبوهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من الروابط الوهمية المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني وعدم نشرها او تداولها للغير.

ودعت الجمهور الى عدم التعامل مع الرسائل التي تحمل روابط الإلكترونية مشبوهة ومجهولة المصدر التي تصل الى هواتفهم او عن طريق البريد الالكتروني خوفا من الوقوع ضحية للجرائم الالكترونية ، خاصة تلك التي تطلب تعبئة البيانات الشخصية لربح جوائز مالية أو لحصول على وظيفة أو ربح بطاقات شحن، وتوهم المستقبل أنها صادرة عن شركات اتصالات أو شركات توظيف أو مؤسسات تجاريه أو حتى وزارات أو مؤسسات وطنية وغيرها ، وروابط مواقع طيران السفر لإلغاء الحجوزات بشان كورونا وكذلك روابط تنزيل فلاتر لبعض برامج التواصل الاجتماعي ، وتبين ان بعض تلك الروابط فايروس جرى إعداده لسرقة البيانات الشخصية.

وأوضحت بأن أصحاب المواقع المشبوهة مبتزون ينشؤون روابط وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويستخدمون اسماء مستعارة لاصطياد الضحايا.

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وحثت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الانتباه للروابط التي يرسلها المحتالين الذين يطلبون من الضحايا للحفاظ على حساباتهم على الواتس أب أو سناب شات أو غيرها من البرامج، (الدخول إلى تلك الروابط وكتابة عنوان البريد الإلكتروني والرقم السري للمستخدم في البرنامج ) فيقعون ضحية لسرقة حساباتهم والحصول على بياناتهم الخاصة ثم تهديدهم بدفع مبالغ مالية.

وأكدت أهمية التحقق من مصداقية هذه المواقع وعدم الإفصاح عن معلوماتهم السرية وعدم الرضوخ للابتزاز، أو إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر والالتزام باشتراطات الجهات المعنية، وتحذيراتها المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وسرعة الإبلاغ عن عمليات الابتزاز والتهديد، عبر بدالة أمان على الرقم (8002626) لحماية أفراد المجتمع من المجرمين، للتمكن من تعقب تلك الجرائم والتصدي لها.

ولفتت إلى أهمية دور الأسرة في توعية الأبناء والشباب لحمايتهم من مخاطر الجرائم الإلكترونية وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وكافة التقنيات الحديثة، مشيرة إلى حرصها المستمر على تعزيز ونشر التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية ودعت للتواصل عبر البريد الإلكتروني - [email protected] - بشأن الابلاغ عن الجرائم الإلكترونية .